Власники російських ТРЦ спрогнозували падіння доходів у 2 рази через вихід світових брендів з Росії

Закриття магазинів міжнародних брендів, що займають до 40% площ у великих російських торговельних центрах, може призвести цього року до падіння доходів власників таких об'єктів до 50%, а в найгіршому разі – до банкрутства.

Про це йдеться у листі голови Російського союзу торгцентрів (РСТЦ) Дмітрія Москаленко на адресу російського уряду, пише "Коммерсант".

У ньому керівник РСТЦ просить для власників російських ТРЦ низки податкових пільг та преференції в умовах "непростої економічної ситуації".

За підрахунками компанії "Focus Технології", у березні-травні 2022 року кількість відвідувачів на 1 тис. кв. м торгових площ в цілому по Росії зменшилась на 10%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, порівняно з допандемійним 2019 роком падіння склало 23%.

Водночас, за даними керуючого партнера Redstone Індіри Шафікової, у великих торгцентрах Москви трафік впав на 30%: "Таке зниження виявилося найсерйознішим за останні 20 років".

Читайте також: Nike йде з російського ринку

На зниження трафіку в торгцентрах вплинули падіння реальних доходів населення та закриття магазинів міжнародних мереж, сукупна частка яких у деяких об'єктах перевищує 40%, зазначає керівник напряму досліджень та консалтингу Focus Technologies Міхаіл Васільєв. За його оцінками, падіння виторгу російських ТРЦ за підсумками 2022 року сягне 50%.

У березні-травні доходи девелоперів торгцентрів знизилися на 20% через те, що у рітейлерів скорочуються можливості оплачувати оренду закритих магазинів, зазначила партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Однак експерти прогнозують, що обсяги пустих площ в російських ТРЦ зростатимуть.