Суд передав в управління АРМА будівельну техніку білоруських компаній вартістю 200 мільйонів

Суд передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній загальною вартістю понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Ця техніка була арештована у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення державних коштів, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

"В межах слідства на предмет причетності до вчинення злочинів досліджується діяльність ряду білоруських компаній, які функціонують в місті Києві та на території інших регіонів України", – зазначається у повідомленні.

Під час розслідування справи арештовано 60 одиниць будівельної техніки цих компаній – екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори тощо. Наразі за клопотанням прокуратури будівельну техніку передано в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами СБУ.

Як повідомлялося, раніше в Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили про арешт 158 одиниць автомобільної техніки вартістю понад 220 млн грн та банківських рахунків українського дилера білоруського виробника вантажівок "МАЗ", власником якого є громадянин Білорусі.