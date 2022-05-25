Власник однієї з найбільших ІТ-компаній в Україні планує перенести офіси за кордон через війну (оновлено)

Керівництво японської компанії Hitachi, яка минулого року придбала ІТ-компанію GlobalLogic з офісами та 7500 співробітниками в Україні, розглядає можливість перенесення її офісів за кордон. В GlobalLogic цю інформацію спростували.

Про це президент Hitachi Кейдзі Кодзіма заявив під час оголошення фінансових результатів компанії за 2021 фінансовий рік, повідомляє "Forbes Україна".

Він висловив думку, що війна в Україні, ймовірно, затягнеться.

"З цієї точки зору, офіси та бізнес-простори, які ми маємо в Україні, можливо, потрібно буде перенести за межі України", – сказав голова компанії.

Він зазначив, що переведення бізнесу за межі України означитиме додаткові видатки для Hitachi на релокацію й дорогу, а також на облаштування офісів і додатковий найм людей в нових локаціях. Однак, ці видатки не позначаться критичним чином на прибутках компанії.

"Наразі ми так не вважаємо", – скажав Кодзіма, зазначивши, що з погляду операційного прибутку релокація означатиме втрату приблизно 22-23%, можливо навіть менше.

В GlobalLogic спростували цю інформацію.

"GlobalLogic, компанія групи Hitachi, продовжує розвивати бізнес в Україні, підтримувати інженерів компанії та залучати нових спеціалістів до співпраці, - йдеться в повідомленні. - Компанія не планує призупиняти або переносити операції з України та всіляко підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Це консолідована позиція GlobalLogic та Hitachi".

Основний бізнес Hitachi в Україні – сервісна компанія GlobalLogic, яка має 7500 розробників в Україні та великі офіси у Києві, Харкові та Львові. На Україну припадає 31% глобального штату компанії, що налічує щонайменше 23 600 IT-спеціалістів у 14 країнах.

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З початком війни понад половина української команди перемістилася до Львівщини та західних регіонів. Близько тисячі виїхали за кордон, розповідав старший віцепрезидент зі стратегії GlobalLogic Андрій Яворський.

Він також зазначив, що наразі про перенесення бізнесу за кордон не йдеться.

"GlobalLogic, компанія групи Hitachi, не планує призупиняти або переносити операції з України", – відповів Яворський, зазначивши, що компанія виконує всі зобов’язання перед замовниками.

Як повідомлялося, влітку 2021 року японський конгломерат Hitachi Ltd. оголосив про придбання постачальника послуг для розробки програмного забезпечення GlobalLogic Inc. Загальна вартість угоди з урахуванням заборгованості GlobalLogic склала $9,6 млрд.