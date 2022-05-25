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Новини
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Власник однієї з найбільших ІТ-компаній в Україні планує перенести офіси за кордон через війну (оновлено)

globallogic

Керівництво японської компанії Hitachi, яка минулого року придбала ІТ-компанію GlobalLogic з офісами та 7500 співробітниками в Україні, розглядає можливість перенесення її офісів за кордон. В GlobalLogic цю інформацію спростували.

Про це президент Hitachi Кейдзі Кодзіма заявив під час оголошення фінансових результатів компанії за 2021 фінансовий рік, повідомляє "Forbes Україна".

Він висловив думку, що війна в Україні, ймовірно, затягнеться.

"З цієї точки зору, офіси та бізнес-простори, які ми маємо в Україні, можливо, потрібно буде перенести за межі України", – сказав голова компанії.

Він зазначив, що переведення бізнесу за межі України означитиме додаткові видатки для Hitachi на релокацію й дорогу, а також на облаштування офісів і додатковий найм людей в нових локаціях. Однак, ці видатки не позначаться критичним чином на прибутках компанії.

"Наразі ми так не вважаємо", – скажав Кодзіма, зазначивши, що з погляду операційного прибутку релокація означатиме втрату приблизно 22-23%, можливо навіть менше.

В GlobalLogic спростували цю інформацію.

"GlobalLogic, компанія групи Hitachi, продовжує розвивати бізнес в Україні, підтримувати інженерів компанії та залучати нових спеціалістів до співпраці, - йдеться в повідомленні. - Компанія не планує призупиняти або переносити операції з України та всіляко підтримує Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Це консолідована позиція GlobalLogic та Hitachi".

Основний бізнес Hitachi в Україні – сервісна компанія GlobalLogic, яка має 7500 розробників в Україні та великі офіси у Києві, Харкові та Львові. На Україну припадає 31% глобального штату компанії, що налічує щонайменше 23 600 IT-спеціалістів у 14 країнах.

Читайте також: ІТ-компанії активно переводять офіси з України за кордон. ІНФОГРАФІКА

З початком війни понад половина української команди перемістилася до Львівщини та західних регіонів. Близько тисячі виїхали за кордон, розповідав старший віцепрезидент зі стратегії GlobalLogic Андрій Яворський.

Він також зазначив, що наразі про перенесення бізнесу за кордон не йдеться.

"GlobalLogic, компанія групи Hitachi, не планує призупиняти або переносити операції з України", – відповів Яворський, зазначивши, що компанія виконує всі зобов’язання перед замовниками.

Як повідомлялося, влітку 2021 року японський конгломерат Hitachi Ltd. оголосив про придбання постачальника послуг для розробки програмного забезпечення GlobalLogic Inc. Загальна вартість угоди з урахуванням заборгованості GlobalLogic склала $9,6 млрд.

Автор: 

бізнес (1167) ІТ-індустрія (545)


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Топ коментарі
+13
Є ще одна проблема. Вся ІТ галузь зараз продає валюту на міжбанку по 29,25. Реальний курс Ви всі бачите самі. Зараз йде дискусія як платити заробітну платню щоб отримати гроші за реальним курсом. Боюсь скоро ні валюти ні податків від ІТ не буде.
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25.05.2022 18:58
+10
Передайте привіт гетьманцеву.
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25.05.2022 18:15
+8
Он оформлен как ФОП и платит 5% только вы забываете, что этот айтишник как раз и платит эти 20% ПДВ когда идет в магазин, в каждом чеке эти 20%, загляните в чеки с АТБ.
Выехал непотрiб как вы говорите, и казна эти деньги не получает.

К сожалению у многих украинцев совок в голове, они кричат за высокие налоги, но не понимают, что они же эти налоги и платят в итоге. А компания да, он платит ПДВ, но она просто включает в чеки эти налоги для конечного потребителя.
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25.05.2022 23:38
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Передайте привіт гетьманцеву.
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25.05.2022 18:15 Відповісти
да всё, айти в Украине вымрет. Сначала дебильная инициатива "слуг народа" с "дией-сити", уже тогда многие лыжи навострили. Теперь ещё и война...
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25.05.2022 18:53 Відповісти
Є ще одна проблема. Вся ІТ галузь зараз продає валюту на міжбанку по 29,25. Реальний курс Ви всі бачите самі. Зараз йде дискусія як платити заробітну платню щоб отримати гроші за реальним курсом. Боюсь скоро ні валюти ні податків від ІТ не буде.
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25.05.2022 18:58 Відповісти
Надуманий курс- вимивання валютного резерву
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25.05.2022 20:22 Відповісти
В країні створюють неможливі для праці,й виживання умови
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25.05.2022 20:26 Відповісти
Країну хочуть звільнити від гоїв, а їх землю забере відомий народ, який не можна називати бо скажуть "антисеміт"
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Не мели дурниць.
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25.05.2022 22:42 Відповісти
Он оформлен как ФОП и платит 5% только вы забываете, что этот айтишник как раз и платит эти 20% ПДВ когда идет в магазин, в каждом чеке эти 20%, загляните в чеки с АТБ.
Выехал непотрiб как вы говорите, и казна эти деньги не получает.

К сожалению у многих украинцев совок в голове, они кричат за высокие налоги, но не понимают, что они же эти налоги и платят в итоге. А компания да, он платит ПДВ, но она просто включает в чеки эти налоги для конечного потребителя.
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25.05.2022 23:38 Відповісти
Всрались нам твої податки, бери гвинтівку.
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26.05.2022 11:09 Відповісти
Жах, ти такий тупий що просто слів нема. Я було почав тобі відповідь писати, та зупинився, бо бачу що марно. Я таких тупих навіть серед кацапів не бачив, хоча я тролю їх вже років двадцять.

Ще раз - ти дуже тупий, а ще гірше, що, певно ти не кацап, а рідкостна тупорила українська мерзота. Не мав намір образити, просто, повторюю, ти феноменально тупорилий.
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26.05.2022 00:42 Відповісти
Гострий, в тебе буде можливість потролити кацапів зі старенького калашнікова поряд " з рідкостною тупорилою українською мерзотою" Готуйся мобілізація тільки почалась, довідку, що ти уссикаєшся залиш японцям.
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26.05.2022 11:14 Відповісти
Тупий баран я стою на обліку Всі не можуть бути на фронті Марно совку щось роз"яснювати
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26.05.2022 12:33 Відповісти
Є, нарешті до мене дойшло, я зрозумів.

З твого рота говорить образа та ресентимент. Образа на тих, кто краще за тебе. Все життя ти дивився як хтось більш вдалий купує коштовний сир на касі, а ти тим часов якись коробки на складі вантажив та обирав макарони подешевше, щоб на цигарки вистачило. ЗАРАЗ ТВІЙ ЧАС РОЗПЛАТИ! Той дістрофік з глобалоджику з величезною зарплатою якої він не гідний (бо, він ж дістрофік, неповноцінний, гірший за тебе!) піде на фронт де зазнає надзвичайних страждань! Зараз відбудеться справедливість, люмпенська ненависть насититься айтішною кров'ю!

Тож ніяк не патріотизм керує поведінку потвор накшалт тебе, а звичайна заздрість та нікчемність. Не варто навіть й казати, що нічого доброго у житті на тебе на чекає, не зважаючи на те, чи потраплять айтішники на фронт чи ні.

Боже, яке ж ти жалюгідне
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26.05.2022 13:10 Відповісти
хотел было развернуто ответить по пунктам, но потом понял, что ты не поймешь. Просто поверь на слово - ты СОВОК, причем стопроцентный, классический, книжный.

Давай еще на "алигархов" покукарекай вслед за телевизором.
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26.05.2022 11:00 Відповісти
гетьманчев,то ти?
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26.05.2022 12:14 Відповісти
через дистанційну роботу може назрівати революція позаштатних працівників. люди розуміють, що все, що їм потрібно, це комп'ютер та доступ до Інтернету. компанія не потрібна і часто неефективна.
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26.05.2022 07:15 Відповісти
Все що зараз українському народу потрібно це гвинтівка у твоїх руках.
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26.05.2022 11:17 Відповісти
А хто буде годувати, одягати цього солдата? Все на Захід сподіваєшся? Чи твоя дружина заробить на все це?
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26.05.2022 12:45 Відповісти
На Forbes, з'явився коментар, про те, що ніхто і нічого не збирається переносити з України
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26.05.2022 13:28 Відповісти
Що не дивно. Просто ввести 25% податку при цьому декларуючи це як боротьбу з виведенням капіталів це *******. Причому не важливо це IT чи зерно. Якщо ви експортуєте, ви продаєте за долари. А коли долари приходять вони автоматично приходять по курсу 29.54. В тей час купляєте ви все в магазині за 37. Отже (37-29,54)/29,54=1,2525, або маємо, що люба економічна діяльність на експорт в Україні оподатковується 25% податком, одразу. Ну а далі. можна розповідати про економіку. Сподіваюсь ці гроші хоч ідуть куди треба, а не роздаються імпортерам, для збуту на чорному ринку.
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26.05.2022 13:40 Відповісти

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