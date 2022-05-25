Зеленський підписав закон про спрощення імпорту добрив і хімікатів для аграріїв

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2246-IX (раніше – законопроєкт №7264 щодо безперебійного виробництва та постачання с/г продукції під час військового стану), ухвалений Верховною Радою загалом 12 травня.

Відповідна інформація оприлюднена на парламентському сайті, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Верховна Рада на час дії військового стану спростила експорт, імпорт та транзит в Україну сільськогосподарської продукції, що дозволить розширити доступ аграріїв до добрив та генетичного матеріалу сільгосптварини, а також підтримати українську галузь органічного виробництва.

Закон №2246-IX скасовує до кінця військового стану та на 90 днів після його скасування держреєстрацію агрохімікатів, що ввозяться в Україну, серед яких деякі види азотних добрив, нітрати амонію, аміак у водному розчині, тіосульфати, фосфати калію, кальцію та алюмінію, борати цинку та низку інших мінеральних добрив.

Крім спрощеного ввезення таких видів добрив, законопроєкт скасовує процедуру держреєстрації при їх виробництві, реалізації, застосуванні та рекламі.

Також закон дозволяє виробникам органічної продукції до 1 липня 2024 року використовувати маркування "органічний", "біодинамічний", "біологічний", "екологічний", "органік", навіть якщо вони не є операторами органічної продукції відповідно до закону 2496-VIII про обіг органічної продукції.

Ця ініціатива дозволяє українським виробникам органічної продукції, які здійснювали виробництво за стандартами ЄС, але не відповідали статусу оператора органічної продукції за українськими стандартами, перейти на українські стандарти виробництва без перехідного періоду. Також це дозволяє їм претендувати на здобуття державної підтримки.

Документ розширює перелік суб'єктів, які можуть відбирати зразки та проводити фітосанітарну експертизу, зокрема запроваджує до кінця військового стану та на 90 після його скасування спрощений порядок залучення до експертизи працівників приватних лабораторій, а також уповноважує для проведення таких перевірок агрономів-інспекторів для проведення аудиту. сертифікації.

Крім того, закон №2246-IX дозволяє імпорт в Україну вантажів з живими тваринами, що переміщуються транзитом через країни, в яких трапляються випадки хвороби з переліку Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ). Це дозволить українській тваринницькій галузі отримати доступ до сучасного племінного генетичного матеріалу з країн ЄС та розширить різноманітність племінного матеріалу с/г тварин в Україні.