Емірати відновили експорт нафти в Європу після дворічної перерви, – Bloomberg

Об'єднані Арабські Емірати після дворічної перерви відновили постачання нафти в Європу, де покупці відмовляються від російської сировини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів та портових агентів.

За даними агентства, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 млн барелів еміратської нафти на борту.

Bloomberg вказує, що ця ж компанія також має супертанкер з еміратською нафтою, який наразі прямує до Єгипту. Однак частина цього вантажу також може опинитися у Європі.

Дані систем відстеження танкерів вказують, що останні вантажі нафти з ОАЕ до Європи були доставлені у травні 2020 року, коли COVID-19 обвалив ціну на нафту.