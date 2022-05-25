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Емірати відновили експорт нафти в Європу після дворічної перерви, – Bloomberg

танкер

Об'єднані Арабські Емірати після дворічної перерви відновили постачання нафти в Європу, де покупці відмовляються від російської сировини.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів та портових агентів.

За даними агентства, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 млн барелів еміратської нафти на борту.

Bloomberg вказує, що ця ж компанія також має супертанкер з еміратською нафтою, який наразі прямує до Єгипту. Однак частина цього вантажу також може опинитися у Європі.

Дані систем відстеження танкерів вказують, що останні вантажі нафти з ОАЕ до Європи були доставлені у травні 2020 року, коли COVID-19 обвалив ціну на нафту.

Автор: 

нафта (4778) ОАЕ (186) Євросоюз (5099)


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