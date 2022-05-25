Україна наполягає на розширенні переліку заборонених для експорту в Росію товарів, – Офіс президента

Ефективність санкцій буде суттєво підвищена у разі впровадження вторинних санкцій та розширення категорій товарів, яких заборонено до експорту до Росії.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма на дискусії в Українському домі в Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще дуже багато категорій (товарів) не потрапили під санкції. Якщо заглибитись у деталі, наприклад, для нафтової промисловості, там багато матеріалів, багато компонентів крекінгу, які можна заблокувати, але вони ще не заблоковані", – сказав Шурма.

Шурма додав, що досі відсутні у списку санкцій багато компонентів, які використовуються у російській військовій промисловості, такі як деякі напівпровідники, окремі хімічні матеріали, ряд металів.

Раніше повідомлялося, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано.