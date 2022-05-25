Британські правоохоронці провели обшуки у російського мільярдера Авена через порушення санкцій, – Bloomberg

Уряд Великої Британії розслідує можливе порушення накладених на нього санкцій російським мільярдером Пєтром Авеном, минулого тижня в будинку Авена пройшли обшуки, влада також ретельно перевіряє грошові перекази Авена до Британії після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як повідомляють джерела Bloomberg, обшук проводили близько 30 британських правоохоронців, вони вилучили в будинку Авена 30 тисяч фунтів стерлінгів ($37,75 тис.) готівкою.

Водночас офіційних звинувачень за результатами обшуку наразі висунуто не було.

За даними співрозмовників агентства, у вересні Авена планують допитати. Сам Авен від коментарів відмовився.

Обшуки відбулися у рамках розслідування справи, яка стосується грошових переказів Авена. Зокрема, частина грошей була передана компанії, яка керує житловою нерухомістю Авена, і використана на поточні витрати. Розслідування також перевіряє, чи сприяв громадянин Великої Британії, який працює на компанію, порушенню санкцій.

Агентство відзначає, що це перший зареєстрований випадок розслідування порушення санкцій у Великій Британії з початку повномасштабної війни в Україні. Від початку російського вторгнення Великобританія ввела санкції проти понад 1000 осіб і 100 компаній.

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28 лютого Великобританія запровадила санкції проти Авена разом із його давнім партнером Міхаілом Фрідманом. Авен, який також має латвійське громадянство, перебував у Великій Британії, коли на нього були накладені санкції, і відтоді не виїздив.

Санкції проти фізичних осіб передбачають заморожування активів і заборону на в’їзд. Як особа під санкціями, Авен має подати заявку на отримання спеціальної ліцензії від Управління фінансових санкцій Великобританії, щоб витрачати гроші. Однак такої ліцензії він не отримав.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Авена оцінюються у $5,3 млрд. Разом з Фрідманом та іншими партнерами, Авен заробив більшу частину коштів на продажі їхньої частки в ТНК-ВР державній "Роснєфті" у 2013 році, коли "Альфа-Груп" отримала $14 млрд. Угода була укладена менше ніж за рік до того, як Росія анексувала Крим.

Як повідомлялося, після запровадження санкцій Авен розповідав в інтервʼю Financial Times, що не знає, як оплатити послуги прибиральниці чи особистого водія, однак вирішив не виїздити з Лондона. Йому належить дворівнева квартира у престижному районі Лондона, а також особняк у передмісті.