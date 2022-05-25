"Енергоатом" спростував заяву голови МАГАТЕ про наявність матеріалів для ядерної зброї на Запорізькій АЕС

НАЕК "Енергоатом" спростувала озвучену в Давосі генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної безпеки (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі інформацію про наявність на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС 30 тис. кг плутонію і 40 тис. кг збагаченого урану, які можуть бути використані для створення ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному каналі "Енергоатома" у Telegram.

"На Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній, які можна було б використовувати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються. А зберігаються тепловиділяючі збірки, але це зовсім інша історія, і вона називається – ядерне паливо. Яке, звичайно ж, є на всіх АЕС світу", – наголошується у заяві.

"Енергоатом" також нагадав, що на Запорізькій АЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке "теж жодним чином не стосується озвучених нісенітниць".

Напередодні під час дискусії з ядерної безпеки в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі Гроссі висловив стурбованість тим, що на ЗАЕС знаходяться ядерні матеріали, наголосивши, що це також є підставою для якнайшвидшого візиту МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Ми намагаємося повернутися на атомну електростанцію у Запоріжжі, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Шість ядерних реакторів, 30 тис. кг плутонію, 40 тис. кг збагаченого урану, а мої інспектори не мають доступу до цього", – цитує виступ Гроссі Інтерфакс-Україна.

Водночас він назвав безпрецедентною та нежиттєздатною ситуацію, за якої атомна станція контролюється російськими силами, але керує нею український оператор "Енергоатом".

За його словами, за таких умов МАГАТЕ не може мати достатньо важелів контролю ядерної безпеки.

"Тому ми сподіваємося потрапити туди, щоб також запобігти можливим проблемам. Або ми зрештою дізнаємося, що зникли кілька сотень кілограмів матеріалу для ядерної зброї. Це те, що не дає нам спати вночі", – зазначив Гроссі.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.