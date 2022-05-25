Ембарго на російську нафту буде схвалено до кінця травня, – голова Євроради

Країни Євросоюзу до кінця травня ухвалять рішення щодо ембарго на російську нафту.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, передає enkorr.

Мішель озвучив ймовірні терміни ухвалення нафтового ембарго. На його погляд, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться в Брюсселі 30-31 травня.

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, попри заперечення з боку Угорщини. Я, як і раніше, впевнений, що ми зможемо вирішити цю тему перед Європейською радою", – сказав Мішель.

"Ми дуже старанно працюємо, щоб залишатися єдиними, але також і приймати рішення, щоб зламати російську військову машину і спробувати чинити тиск на москву, щоб покласти край війні", – додав він.

Раніше повідомлялося, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано.

До того міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що рішення про шостий пакет санкцій ЄС проти Росії поки не прийнято, оскільки запровадження ембарго на нафту, яке є частиною цього пакету, продовжує блокувати лише одна країна.

Відомо, що категорично проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти в ЄС виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Водночас, за даними Bloomberg, деякі країни ЄС допускають відтермінування заборони на російську нафту, щоб прискорити ухвалення шостого пакету санкцій – якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Вже два тижні посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій, який передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти. У ЄС, зокрема, пропонують надати Угорщині, Словаччині та Чехії можливість зберегти імпорт російської нафти до 2024 року через їх задежність від сировини. При цьому, за пропозицією Єврокомісії, решті країн союзу доведеться відмовитися від імпорту нафти з РФ до кінця цього року. Угорщина ж стверджує, що їй потрібно 5 років, а також вимагає виключити з-під дії санкцій імпорт нафти трубопроводами.