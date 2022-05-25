Мінфін Росії назвав пріоритетними витрати на армію та окупацію територій замість соціалки

Федеральний бюджет Росії має великі видатки на армію та окупацію українських територій, тому запровадження нових соціальних програм для росіян є передчасним.

Про це міністр фінансів Антон Сілуанов заявив під час наради щодо соціальних програм під головуванням російського президента Владіміра Путіна, повідомляють росЗМІ.

"Обережно треба брати нові зобов'язання. Наше нове завдання: відновлення економік нових територій. Плюс необхідно забезпечити високий рівень боєздатності армії. Все це потребує великих витрат", – заявив Сілуанов.

Він додав, що на виконання доручення Путіна, який під час наради оголосив про підвищення мінімальної зарплати та ряду соцвиплат на 10%, російський бюджет має гроші, однак підвищення інших соціальних стандартів коштуватиме надто дорого. Зокрема, підтримка людей похилого віку, якщо її запровадити у всіх регіонах, коштуватиме 380 млрд рублів на рік.

"Спочатку потрібно приймати рішення щодо поточних зобов'язань. Не у всіх регіонах вирішені проблеми з ними, а потім нові рішення ухвалювати", – сказав Сілуанов.

Під час цієї наради Путін у своєму виступі також детально зупинився на необхідності збільшення виплат російським окупаційним військам, зазначається на сайті Кремля.