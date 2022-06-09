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Новини Війна
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Нацкомісія з фондового ринку дозволила закриті випуски цінних паперів під час війни

нкцбфр

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила у період воєнного стану проводити розміщення цінних паперів без здійснення публічної пропозиції.

Відповідні зміни внесені рішенням №535 від 7 червня і вже набули чинності, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до змін, Національному депозитарію та зберігачам також дозволено проведення операцій у системі депозитарного обліку за певними випусками цінних паперів.

Напередодні НКЦПФР дозволила у період воєнного стану проводити операції з акціями, необхідні для формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду на стадії його створення.

Як повідомлялося, після заборони всіх операцій на ринку, окрім купівлі військових облігацій, учасники ринку зверталися до регулятора з проханням дозволити прямі інвестиції або інвестиції у будівництво з використанням інвестфондів, а також можливість докапіталізації чи реструктуризації облігацій через випуск нових. Комісія спочатку дозволила лише вкладення інвестфондів у будівництво у відносно безпечних областях.

Закритий випуск цінних паперів передбачає їх розміщення серед наперед визначеного кола покупців.

Автор: 

НКЦПФР (275) цінні папери (52)


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