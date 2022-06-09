Україна вже отримала $1 мільярд з пакету підтримки від США на $40 мільярдів

Пряма підтримка в розмірі $1 млрд в межах пакету допомоги США на 40 млрд вже прибула в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні.

Зазначається, що 8 червня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком, щоб обговорити, як підтримка США може зміцнити економіку України в умовах жорстокої атаки РФ.

За її словами, у межах пакету в $40 млрд, підписаного президентом США Джо Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 млрд доларів вже прибула.

Ще $7,5 млрд грантової допомоги вже на шляху. У Посольстві наголосили, що США працюють над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу Україні.

"Ми знаємо, що народ України вже з великою рішучістю працює над відновленням. Ваша сила надихає нас. Сполучені Штати пересвідчаться, щоб наша допомога дісталася тим, хто її потребує, та підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення підтримки Україні на $40 млрд.

Пакет зокрема включає $6 млрд на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.