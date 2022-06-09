Канада та США посилять контроль за експортом підсанкційних товарів до РФ

Прикордонні служби США та Канади посилять співпрацю у контролі експорту до РФ товарів і послуг, здатних допомогти воєнним зусиллям Кремля.

Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічіно, передає Укрінформ.

"Канада рішуче виступатиме проти російської агресії, чи йдеться про путінське незаконне вторгнення в Україну, чи кібератаки й дезінформацію деінде у світі. Саме тому прикордонна служба Канади подвоює свої зусилля, не допускаючи потрапляння важливих товарів та технологій до російських рук. Оновлена співпраця із США дозволить допомогти цьому та притягнути Росію до відповідальності", – сказав він в Оттаві.

У канадській прикордонній службі наголосили, що Канада та США спільно беруть зобов’язання "використовувати свою владу та ресурси для виявлення, упередження та припинення порушень заходів експортного контролю та забезпечити дотримання законів і постанов".

"Разом ми ділитимемося інформацією, проводитимемо перевірки та аудити до та після відправки, інспектуватимемо, затримуватимемо та конфісковуватимемо вантажі", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, напередодні Канада оголосила про нові секторальні санкції, спрямовані проти нафтогазової та хімічної галузей Росії.