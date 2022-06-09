Країни G7 розглядають можливість обмеження цін на російську нафту, – радник президента США

Країни G7 вивчають різні варіанти того, як можна встановити ліміт ціни на нафту РФ та домогтися скорочення доходів Росії від нафтового експорту.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає Інтерфакс-Україна.



"Переговори з питань енергетики йдуть по багатьох каналах. Один з таких каналів представляють шерпи (довірені особи керівників, – ред) країн G7. Подивимося, яких успіхів ми досягнемо як загалом за темою енергетики, так і за різними варіантами зі скороченням доходів Росії від продажу нафти", – сказав він у відповідь на запитання журналіста.



Напередодні глава американського Мінфіну Джанет Йеллен заявила, що США не налаштовані проти постачання нафти РФ на світовий ринок за умови обмеження доходів Москви від її продажу.



"Я думаю, ми хочемо залишити російську нафту на світовому ринку... щоб постаратися уникнути стрибка цін, який може призвести до рецесії у глобальній економіці", – пояснила вона.



На початку червня президент США Джо Байден заявив, що країни Європи обмірковують можливість вживання заходів, спрямованих на те, щоб РФ продавала нафту у світі за ціною, нижчою від ринкової.