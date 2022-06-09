СБУ затримало керівника партії "Наш край" за вимагання $2,5 мільйона за місце у списку (оновлено)

Служба безпеки викрила керівників однієї з партій на вимаганні $2,5 млн за включенння особи до виборчого списку та "підтримку" в політичній кар’єрі.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

"За даними Служби безпеки, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь "підготуватися" до наступних парламентських виборів і продати нібито "прохідне" місце у своєму списку. Свої послуги вони оцінили у $2,5 млн. Для цього розробили спеціальний маршрут просування політичними сходами: вступ до партії, посада голови районного осередку. Згодом за винагороду навіть бралися призначити чоловіка радником керівника ПрАТ "Київводоканал" – для успішного старту політичної кар’єри", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти повинні були передаватись зловмисникам за графіком, складеним головою партії. Сума першого траншу становила $50 тис.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому", під час передачі першої частини.

Як пише Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела, йдеться про політичну партію "Наш Край".

Керівниками партії "Наш край" вказані колишній заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, депутат від групи "За майбутнє!" Антон Кіссе та народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов

За даними джерел агентства Українські новини у правоохоронних органах, правоохоронці затримали саме Олександра Мазурчака.

Також затримано ще одного фігуранта справи – керівника обласного осередку партії Валентина Телегузова.

В СБУ додали, що наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) та ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).