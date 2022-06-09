ДБР повідомило про підозру оцінювачам, які занизили вартість заводу "Більшовик" на 1 мільярд

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи та занизили ринкову вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" (до 2018 року – "Більшовик") на суму понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

"У межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулось за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу. Цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами", – зазначили у повідомленні.

Правоохоронці наголошують, що такими діями завдано значних економічних збитків державі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній "Більшовик") 27 жовтня 2021 року. За клопотанням ДБР суд вже заарештував продані ФДМ 100% акцій заводу.

Нагадаємо, АТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбав консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP колишніх власників ліквідованого банку "Хрещатик" Василя Хмельницького та Андрія Іванова, про що заявив сам Хмельницький.

Формально переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Коммерс" із пропозицією 1,43 млрд грн, що всього на 40 млн грн більше стартової ціни. На початку листопада Антимонопольний комітет (АМКУ) заявив про початок дослідження щодо дотримання антимонопольного законодавства учасникамив аукціону. Однак наприкінці грудня минулого року АМКУ надав дозвіл ТОВ "Дженерал Коммерс" на придбання акцій "ПКМЗ".

Нагадаємо, у 2019 році бізнесмени Василь Хмельницький та Андрій Іванов оголосили про розподіл управління активами, після цього в управління Quarter Partners Іванова перейшли девелоперська компанія UDP та столичний аеропорт "Київ", хоча UFuture Хмельницького залишився мажоритарним акціонером цих компаній.

Хмельницький та Іванов були співвласниками холдингу Kyiv Investment Group (КІГ), вони також були співвласниками ліквідованого банку "Хрещатик". На початку 2015 року Хмельницький оголосив про продаж свого пакету акцій банку Іванову і вихід зі складу акціонерів банку. У квітні 2016 року НБУ відніс банк "Хрещатик" до неплатоспроможних через недостатність ліквідності та капіталу.

У НБУ заявляли про наявність фактів, що до неплатоспроможності банк "Хрещатик" довели його акціонери. Зокрема, заступник голови НБУ Катерина Рожкова зазначала, що банк роками кредитував своїх акціонерів, і один із власників банку – Андрій Іванов побудував девелоперську бізнес-імперію за гроші комунальних підприємств та депозити населення. Після проведення діагностики банку з'ясувалося, що понад три чверті кредитно-інвестиційного портфеля "Хрещатика" – або близько 6 млрд грн – припадало на компанії, афілійовані з його приватними акціонерами.