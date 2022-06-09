Лондонські юристи виявили сотні росіян із закордонними активами, проти яких можна запровадити санкції, – Bloomberg

Британські юридичні фірми лондонського Сіті, які спеціалізуються на розшуку активів, виявила сотні високопоставлених росіян із активами за кордоном, яких можна було б додати до міжнародних санкційних списків.

Про це повідомляє Bloomberg.



Зазначається, що такий крок є частиною міжнародних спроб тиснути на Росію економічними заходами, оскільки Москва продовжує військовий наступ на Україну.

Відповідні зусилля почалися після вторгнення Росії у лютому, коли уряди по всьому світу намагалися ввести заборони проти олігархів та інших багатих осіб, яких вважали близькими до Кремля, кажуть співрозмовники агентства.

Київ звернувся до українського посольства у Лондоні з проханням допомогти з пошуком незаконних російських активів. Дипломати звернулися до однієї фірми лондонського Сіті, а пізніше до неї приєдналися й інші.

Британські компанії передали імена високопоставлених урядових і військових російських діячів українським чиновникам у Великій Британії, щоб Київ міг лобіювати уряди, зокрема Великобританії, додавати цих людей до своїх санкційних списків.



Наразі група фірм визначила сотні імен, каже співрозмовник видання.



Серед них високопоставлені, але непублічні чиновники і військовослужбовці, які мають майно та інші активи на мільйони фунтів стерлінгів у Лондоні та на півдні Франції. Юристи також вивчають й інші міжнародні зв’язки росіян, зокрема дані про їхніх дітей у закордонних приватних школах.

Юристи використовували зокрема дані з витоків, таких як "Панамський архів", і перевіряли їх з іншими джерелами, щоб ідентифікувати російських чиновників та активи, які їм належать. Якщо майно було отримано нелегально, то це є підставою для запровадження санкцій.

Співробітники двох залучених фірм зазначили, що надали свої послуги безкоштовно. Водночас вони відмовилися уточнювати назви компаній через побоювання репресій з боку російського уряду.



Речник українського посольства у Великій Британії заявив агентству, що "на даному етапі було б недоречно коментувати можливі майбутні санкції, оскільки це може підірвати їх вплив".