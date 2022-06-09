На Київському залізничному вокзалі встановили рамки і сканери для перевірки багажу. ФОТО

Із 9 червня посилили контроль на вхід на центральному Київському вокзалі. Нові заходи націлені на виявлення вибухонебезпечних речовин, зброї та набоїв.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

"Це тільки черговий крок по посиленню безпеки на наших вокзалах та в поїздах. Ми будемо і далі продовжувати робити все, щоб наші вокзали і поїзди залишались зоною посиленої безпеки", – зазначив він.

За його словами, для цього залучили команду і техніку міжнародного аеропорта "Бориспіль".

Раніше в пресслужба "Укрзалізниці" повідомили, що на центральному вокзалі Києва встановили комплексну систему огляду, яка включає в себе два стаціонарні металошукачі ("рамка"), чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгено-телевізійну установку.

"Ми зробимо все, щоб середній час очікування в черзі складав до трьох хвилин. А в пікові години – не більше 10 хвилин", – наголосив Камишін.