БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
296 0

Правоохоронці викрили російську компанію, яка вивела з України понад 140 мільйонів, – БЕБ

деньги,растрата

Співробітники Бюро економічної безпеки спільно з Запорізькою обласною прокуратурою виявили підприємство по виробництву електричних проводів та кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, у 2021 році службові особи компанії здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.

Так, зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.

"Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації", – йдеться у повідомленні.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження.

Автор: 

Запоріжжя (511) росія (14164) легалізація (33) Бюро економічної безпеки (407)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 