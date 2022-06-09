Правоохоронці викрили російську компанію, яка вивела з України понад 140 мільйонів, – БЕБ
Співробітники Бюро економічної безпеки спільно з Запорізькою обласною прокуратурою виявили підприємство по виробництву електричних проводів та кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, у 2021 році службові особи компанії здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
Так, зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
"Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням російської федерації", – йдеться у повідомленні.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль