Завод з виробництва автомобілів Škoda в Україні відновить роботу із завтрашнього дня

Завод "Єврокар", розташований у с. Соломоново Закарпатської області, відновить збирання автомобілів Škoda з 10 червня.

Як повідомляє пресслужба компанії, завод вже отримав першу партію з 80 машинокомплектів моделей кросоверів Kodiaq і Karoq.

Йдеться про комплекти SKD (Semi Knocked Down). Це означає, що силовий агрегат (двигун, коробка передач, передня вісь), задня вісь, колеса, вихлоп, а також карданний вал для моделей 4x4 демонтовані з готових автомобілів. Основні комплектуючі разом з кузовом відправляють на повторну збірку на завод в Україні.

"Варто зазначити, що збільшення обсягів виробництва буде напряму залежати від розвитку війни в Україні. Вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у травні компанія "Єврокар", офіційний дистрибутор автомобілів Škoda в Україні, анонсувала відновлення прийому замовлень і виробництва на заводі на Закарпатті в червні.

Понад 68,84% акцій АТ "Єврокар" через АТ "Атол Холдинг" належить Олегу Боярину, ще 20% володіє ТОВ "Простір Капітал", 10% - польська "Іберія Мотор Компані".

За 2021 рік "Єврокар" зібрав 3476 автомобілів.