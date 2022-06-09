Міноборони через суд зобов'язало постачальника замінити 164 тонни зіпсованих консервів для військових

Міністерство оборони через суд зобов'язало постачальника замінити 164 тонни неякісних м'ясних консервів для військових.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає Укрінформ.

"У нас є перемоги на юридичному фронті, зокрема, Міноборони веде боротьбу з недобросовісними постачальниками харчування. Міноборони через суд зобов'язало постачальника неякісних м'ясних консервів, а йдеться про тушонки, поставити якісні замість тих, що були зіпсовані. Йдеться про майже 164 тонни", – повідомила Маляр.

Вона додала, що Міноборони повернуло через суд авансовий платіж у розмірі 2,9 млн грн, який сплатили раніше будівельній компанії, яка так і не розпочала будівництво житла для військових у попередньо визначені терміни.

Як повідомлялося, у березні Кабінет міністрів виділив понад 1 млрд грн на забезпечення харчування військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.