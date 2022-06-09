Єврокомісія представить висновок щодо отримання Україною статуса кандидата на вступ в ЄС наступного тижня

Єврокомісія обговорить та сформулює протягом наступного тижня свою думку щодо заявок України, Грузії та Молдови на статус кандидатів на вступ до ЄС

Про це заявив офіційний представник ЄК Ерік Мамер на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Це питання, яке, безперечно, обговорюватиметься лідерами ЄС під час наступної Європейської ради (23-24 червня, – ред.). І комісія розгляне це досьє, а також сформулює свою думку до Європейської ради. Графік, який існує наразі передбачає, що колегія проведе дебати з цього питання у майбутній понеділок (13 червня)", – повідомив Мамер.

"А під час щоденного засідання вона дасть свої висновки. Це буде у п'ятницю, 17 червня", – додав він.

Відповідаючи на додаткове питання, він пояснив, що загальні дебати членів ЄК перед прийняттям рішень щодо "особливо важливих політичних досьє" є звичною практикою.

Лідери країн Євросоюзу на саміті у Версалі 10-11 березня 2022 року доручили Єврокомісії вивчити заявки на вступ до ЄС України, Грузії та Молдови та дати їм оцінку.

Лідери політичних груп Європейського парламенту виступили із заявою, в якій закликали глав держав та урядів країн-членів ЄС, які зберуться на саміт 23-24 червня, надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Як повідомлялося, Україна наприкінці лютого звернулася до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

На початку травня Україна заповнила та передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.