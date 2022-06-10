Влада Львова підвищила тариф на евакуацію транспорту на штрафмайданчик у 3 рази

Львівський міськвиконком 9 червня затвердив новий тариф для евакуації автотранспорту на штрафмайданчики у розмірі 2 234 грн.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

Як зазначається, напередодні виконавчий комітет Львівської міської ради переглянув тарифи у зв’язку зі стрімким здорожчанням пального.

"Попередній тариф у розмірі 720 грн був затверджений ще вкінці 2013 року при вартості пального близько 10 грн за літр. Сьогодні пальне коштує в середньому 58 грн і послуги з евакуації є збитковими. Аби якісно обслуговувати рухомий склад евакуаторів та евакуйовувати транспортні засоби з місць, де вони суттєво перешкоджають дорожньому рухові, тариф необхідно було переглянути", – пояснював директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

За даними міськради, щодня на штрафмайданчики евакуювали понад 20 автомобілів, які створюють суттєві ускладнення для руху транспорту.