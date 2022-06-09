Потік на в'їзд в Україну вже місяць перевищує потік на виїзд, – Держприкордонслужба

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 30 дні поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно за ці дні в Україну заїхало на 188 тисяч осіб більше, ніж виїхало.

За даними Державної прикордонної служби, таким чином ситуація з кількістю громадян, які залишили Україну з початку війни, повернулася на рівень кінця березня, свідчать розрахунки агентства Інтерфакс-Україна.

Водночас, в останні дні кількість українців, що повертаються додому, значно зменшилася. У підсумку чистий притік в Україну обчислюється у сотнях людей, тоді як до цього – у тисячах, а в окремі дні різниця між тими, хто повернувся і хто виїхав, перевищувала 10 тисяч людей.

Зокрема, 8 червня з України виїхали понад 36 тис. осіб, тоді як прибуло до країни понад 37 тис.

При цьому, за даними прикордонної служби Польщі, 7 червня вперше за місяць потік на виїзд х України перевищив потік на в’їзд.

За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 8 червня з Україну на польську територію в'їхало 23,3 тис. осіб, у зворотному напрямку – 23,7 тис.

Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,93 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,94 млн.

За даними УВКБ ООН на 13:00 7 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 7,27 млн осіб, з них до Польщі 3,82 млн, Росію – 1,12 млн, Румунію – 613,44 тис., Молдову – 491,14 тис., Угорщину – 731,1 тис., Словаччину – 484,66 тис., Білорусь – 16,65 тис.

У той же час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 7 червня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,31 млн осіб.