Російський мільярдер Фрідман веде переговори про отримання громадянства України, – голова НАЗК
Російський мільярдер, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.
Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна".
"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.
Він висловив думку, що надання громадянства російським олігархам буде вигідно Україні, оскільки вони сплачуватимуть тут податки.
"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – зазначив голова НАЗК.
Водночас Новіков розповів про розробку в Офісі президента механізму, який дозволить російським олігархам домогтися скасування санкцій щодо себе.
"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – зазначив Новіков.
Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн.
За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення, однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.
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или Патрушева вперед в очереди пропустит ?
вы что, ЗЕльоные. охренели ?
этой твари в Украине могут подать лишь веревку без мыла...
запомни, убогий, украинок с фамилией тютина не бывает.
куча совков после ВМВ родились в Германии, в Венгрии или в Монголии, что не делает их немцами, мадьярами или монголами.
изучай мат.часть, прежде чем что-то в очередной раз высрать.
Російських олігарх Михайло Фрідман, уродженець Львова, веде переговори з українською владою, щоб надути українське громадянство.(с)
НАДУТИ...Обмовочка чи ні?
Риторика типового українського дурачка, який, як папуас, згоден продати московитам власну батьківщину за скляне намисто.
А незабаром ці росіяни вже сидітимуть у Верховній Раді.
Да, такой аншлаг и не снился. А навару то сколько! А вы говорите о помощи от Запада, ерунда!
Хочется запеть, помните:"сатана там правит бал..." Дальше не помню, тошно, такое и не снилось.
Рынок, базар. Тут не до войны.
Попруть до нас "хороші мишобраття" та інші "другие русские"... ☹️
Вона лиш хоче спасти свої гроші, а заодно врятувати економіку рф створивши канал взаємодії з світом який не буде під санкціями.
Його як і всіх треба пускати на ресурси - майно конфіскувати як репарації.
Тобто, зрозуміло, що наше жиденя просто проводить спецоперацію по відмазці від санкцій своїх єдиноплемеників. Про те ж і лист який араХамія надав Абраші для суду що той нібито врятував 400000 українців. Ця зелена сволота просто заробляє на цій темі в свою, а не в Українськиу кишеню.
І все це за гранню добра і зла.
От цей Фрідман і буде "новий рузкі Маір", якщо його сюди пустити.
Зелена шобла послідовно виконує агентурні зобов'язання.
Интересно, как эти переговоры о гражданстве олигарху-рашисту отразятся на санкциях раше и поставках оружия в Украину? Вопрос риторический, еслишо.
Цензурных слов больше не нахожу...
Зе таким образом проводит деолигархизацию россии