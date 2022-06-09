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Новини
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Російський мільярдер Фрідман веде переговори про отримання громадянства України, – голова НАЗК

фридман

Російський мільярдер, співвласник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман веде консультації з українською владою щодо отримання громадянства України.

Про це голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна".

"Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.

Він висловив думку, що надання громадянства російським олігархам буде вигідно Україні, оскільки вони сплачуватимуть тут податки.

"Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – зазначив голова НАЗК.

Водночас Новіков розповів про розробку в Офісі президента механізму, який дозволить російським олігархам домогтися скасування санкцій щодо себе.

"Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння". Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – зазначив Новіков.

Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн. 

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення,  однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.

Автор: 

громадянство (132) Новіков (2) НАЗК (510) Михайло Фрідман (142)


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Топ коментарі
+29
Голова НАЗК - дебіл. Не для того кацапи олігархізуються, щоб податки сплачувати. Не для того кацапи лізуть в Україну, щоб "фінансувати знищення режиму пуйла". Якщо навіть сліпе "око" каже, що фрідман намагався пограбувати Україну вже після 24.2, то які перемовини про громадянство? Хіба що на кладовищі
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09.06.2022 19:55
+24
следующим "беженцем" будет Путин ?
или Патрушева вперед в очереди пропустит ?

вы что, ЗЕльоные. охренели ?
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09.06.2022 20:07
+18
Ці ублюдки російські повинні відповісти за спонсорування війни проти України, натомість зелена шобла за хабар хоче зняття з них санкцій. Яке воно в біса той Фрідманн українець коли притиснули як кнура на забої, то почав варнякати про українське коріння мразь брехлива. Ніяких поступок тим падлам, ато в же почали Абрамовича тепер цього хряка відмазувати так дійде що всі вони ні при чому "бізнесмени" кінчені.
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09.06.2022 20:06
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Зебіли підтримають цей "прекрасний" план.
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09.06.2022 19:44 Відповісти
следующим "беженцем" будет Путин ?
или Патрушева вперед в очереди пропустит ?

вы что, ЗЕльоные. охренели ?
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09.06.2022 20:07 Відповісти
я следуючая.нікаво ніпрапущу
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09.06.2022 21:40 Відповісти
тютина - 100 % кацапка-алкоголичка, родители её из-под пЯрми, 100 % кацапы, которые осели после войны в Украине и в Украине ее же и высрали...

этой твари в Украине могут подать лишь веревку без мыла...
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09.06.2022 22:28 Відповісти
Валентина Матвиенко - хохлушка с Шепетовки.
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09.06.2022 22:38 Відповісти
Кацап из Мухосранска, твое дело сидеть на бутылке молча!
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10.06.2022 03:10 Відповісти
*********, что есть хАхлушка?

запомни, убогий, украинок с фамилией тютина не бывает.

куча совков после ВМВ родились в Германии, в Венгрии или в Монголии, что не делает их немцами, мадьярами или монголами.

изучай мат.часть, прежде чем что-то в очередной раз высрать.
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10.06.2022 13:28 Відповісти
Сколько можно терпеть жирного урода пацюка хитросделанного , д'Ерьмака нагло работающего на ФСБ фашистов ,Свои офшеры и МАФИЮ ИЗБРАННЫ
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09.06.2022 22:24 Відповісти
только этих пидаров тут не хватало! от своих бл избавиться не можем еще и москальские жд.
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09.06.2022 22:39 Відповісти
Голова НАЗК - дебіл. Не для того кацапи олігархізуються, щоб податки сплачувати. Не для того кацапи лізуть в Україну, щоб "фінансувати знищення режиму пуйла". Якщо навіть сліпе "око" каже, що фрідман намагався пограбувати Україну вже після 24.2, то які перемовини про громадянство? Хіба що на кладовищі
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09.06.2022 19:55 Відповісти
усе на розпродаж у зеленої швалі, і території, і люди, і громадянство. дорвалися до корита та не можуть зупинитися доки народ не зупинить - вилами
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10.06.2022 11:54 Відповісти
ахах, может давай сразу в правый сектор, Пора уже создадавать отдельный батальон вместе с вилкулом трухановым, губернатором чукотки, ахметкой и еще там клоуны с рошеном проституток подженут
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09.06.2022 19:57 Відповісти
Обіцяю відстрілювати цю мразоту і кожне зелене падло яке сприятиме вїзду жидофашистів в Україну.
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09.06.2022 20:02 Відповісти
Я теж з Вами!
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09.06.2022 20:05 Відповісти
отпишись хоть потом,как успехи в отстреле
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09.06.2022 22:41 Відповісти
в СМИ все прочитаешь
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10.06.2022 03:11 Відповісти
Повний треш!! І якщо зелений през і тут піде'''на зустріч'' ,то українці в особі ЗСУ зроблять свій висновок і приймуть відповідні рішення.))
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09.06.2022 20:04 Відповісти
повний кеш
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09.06.2022 21:41 Відповісти
Ці ублюдки російські повинні відповісти за спонсорування війни проти України, натомість зелена шобла за хабар хоче зняття з них санкцій. Яке воно в біса той Фрідманн українець коли притиснули як кнура на забої, то почав варнякати про українське коріння мразь брехлива. Ніяких поступок тим падлам, ато в же почали Абрамовича тепер цього хряка відмазувати так дійде що всі вони ні при чому "бізнесмени" кінчені.
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09.06.2022 20:06 Відповісти
хабар. Зеля выберет себе яйцо,раз своих не хватает
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09.06.2022 22:50 Відповісти
Та ну! І ***** йому дозволяє? І дозволить активи вивести в Україну? І дозволить "фінансувати "знищення режиму Путіна коштом російських олігархів"? І солсберійських туристів Боширова й Петрова не пришле? Щось дуже, можна сказати - неприродньо, сміливі ці олігархи.
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09.06.2022 20:29 Відповісти
наглі падлюки, бо мають тут в Україні при владі своїх людей, людей українських олігархів, а олігархи завжди домовляться якщо мова йде про знищення громадянського суспільства.
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10.06.2022 01:21 Відповісти
Нам i без нього достатньо Фукса Григорiшина i Суки православноi. А тут ще один хитросракий жид буде крутити своi оборутки.
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09.06.2022 20:32 Відповісти
Як ще Зе Абрамовичу громадянство не дав?
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09.06.2022 20:33 Відповісти
а так! не уплочено еще,а он гражданство не раздает кому попало. только тем кто заплатит "податки" Зермаку.
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09.06.2022 22:42 Відповісти
Поки українська нація стікає кров"ю, захищаючи свою землю, Zелена наволоч влаштовує гендлювання українським громадянством для своїх "ідєйно-блізкіх" виродків - фрідманів-абрамовічєй, щоб допомогти їм уникнути міжнародних санкцій. Ця падаль не має геть нічого святого, ця земля та цей народ для тої шобли лише засіб заробляння грошей, всю цю мерзоту треба судити за злочини проти України під час війни. Надання українського громадянства Нєвзорову то був "пробний шар". Тепер гендлярі з ОПи вже вишукують бажаючих в чергу... Гнусаве, неголене падло, розкажи українцям в своєму відосіку, в яку ціну зараз в тебе Україна??
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09.06.2022 21:28 Відповісти
на сайті https://patrioty.org.ua/politic/rosiiskyi-oliharkh-khoche-otrymaty-ukrainske-hromadianstvo-424449.html
Російських олігарх Михайло Фрідман, уродженець Львова, веде переговори з українською владою, щоб надути українське громадянство.(с)
НАДУТИ...Обмовочка чи ні?
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09.06.2022 21:34 Відповісти
На днях российский миллиардер Тимур Турлов принял гражданство Казахстана.
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09.06.2022 21:56 Відповісти
впійманий за руку і замість позову громадянство, щей не за законодавством а з барського плеча, це якась люта *****, давайте звозити кацапів до України хай тут працюють бо на ращі їм впадло
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09.06.2022 22:14 Відповісти
Не бувати цьому. Альфа веде по-хамськи. Тішить те, що їхніх відділень стає менше об'єктивно. Таких нам не треба!
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09.06.2022 22:37 Відповісти
У нас своїх злодіїв вистачає, які в більшості не сплачують податки, в обхід законодавства: коломойський, новинський, ахметов, фірташ і їхні родичі та друзі, на яких зареєстровані їхні офшори та активи. Зелені ще російським злодіям українське громадянство роздають. Українська нація не зможе утримувати стільки злодюг хитро*опих та працювати на їхнє збагачення.
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09.06.2022 23:06 Відповісти
ми ніскільки не можемо вже злодіїв вигодовувати, фізично не можемо собі це дозволити, бо вони нас до ручки довели. Мало економіку нашу скубали, так ще й усіляку проросійську шоблу тут перли і пруть далі, підтримували всі проросійські партійки і канали, вони їли хліб наших дітей, прирекаючі наших дітей на злидні і як показав час когось на полон і навіть смерть. "не можна відбирати хліб дітям і годувати псів, це великий гріх".
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10.06.2022 01:26 Відповісти
Горіть у пеклі москальські виродки
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09.06.2022 23:06 Відповісти
поправочка. жидівські виродки
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09.06.2022 23:16 Відповісти
На біса нам ця сьцяна вата, мало нам новінського?
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09.06.2022 23:37 Відповісти
він найбагатший львівський єврей схематозник, може легко дати на ЗСУ 1 млд $
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09.06.2022 23:48 Відповісти
та пішов він до дідька, він половину всіх своїх статків зробив на тому що шкодив українцям безпосередньо, а другу половину опосередковано шкодив. А тепер він нам аж цілий міліард подарує? якщо правда хоче бути громадянином України, має віддати все, і йти як звиклий громадянин України воювати, хоч би окопи рити, а не в тилу сидіти і за грошіки тут тітушню плодити, агентів під самим нашим носом вагонами мітати як рибка ікру. Але, "нам цього лайна і даром не треба і за гроші не треба".
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10.06.2022 01:30 Відповісти
Він нам нічого не пропонує. Це зелені істоти нам байки розповідають про мільярди .
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10.06.2022 08:14 Відповісти
Наш львівський єврей заходів додому. Ок. Пропонуємо йому передати 1 мільярд $ на потреби ЗСУ. Тоді нехай інвестує в розбудову України. Welcome.
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09.06.2022 23:45 Відповісти
"Пропонуємо йому передати 1 мільярд $ на потреби ЗСУ."
Риторика типового українського дурачка, який, як папуас, згоден продати московитам власну батьківщину за скляне намисто.
А незабаром ці росіяни вже сидітимуть у Верховній Раді.
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10.06.2022 01:06 Відповісти
і витрусять замість 1 10 раз по 10 міліардів, ще й люди загинуть знову.
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10.06.2022 01:32 Відповісти
Так он за деньги всё примет и всех, все российские магнаты в очередь станут и такса официальная за гражданство будет. И Матвиенко, наша родная, украинская, тоже захочит деньги спрятать.
Да, такой аншлаг и не снился. А навару то сколько! А вы говорите о помощи от Запада, ерунда!
Хочется запеть, помните:"сатана там правит бал..." Дальше не помню, тошно, такое и не снилось.
Рынок, базар. Тут не до войны.
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10.06.2022 00:00 Відповісти
він то може й прийняв би, але Україна йому не належить.
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10.06.2022 01:33 Відповісти
На дідька це кацапське лайно тут потрібне!
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10.06.2022 00:45 Відповісти
Воно не кацапське, а жидівське. І х@р його знає що гірше.
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10.06.2022 08:11 Відповісти
Еще один как Абрамович который спас 400 тыс. украинцев а не ЗСУ этому тоже что то надо? паспорт и защита от санкций а в обмен он обещает не красть и платить налоги - честное пионерское .
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10.06.2022 03:26 Відповісти
Споріднена кров і запах великих грошей не дають спокою?
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10.06.2022 03:28 Відповісти
Як власне і прогнозували.
Попруть до нас "хороші мишобраття" та інші "другие русские"... ☹️
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10.06.2022 06:04 Відповісти
Нащо нам ця худоба? Забити її на м'ясо.

Вона лиш хоче спасти свої гроші, а заодно врятувати економіку рф створивши канал взаємодії з світом який не буде під санкціями.

Його як і всіх треба пускати на ресурси - майно конфіскувати як репарації.
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10.06.2022 06:48 Відповісти
Розказують дурням що ці жиди будуть платити видатки в Україні. Вони, як громадяни, дійсно будуть платити тут якщо тут житимуть. Але всі ми знаємо що вся ці жидівська свора живе где завгодно, але не в Україні, за винятком Бєні, який ховається на нашій території від американського правосуддя. Тобто платять податки там де живуть більшу частину часу. А щодо податків з підприемств, то ті платять там де вони зареєстровані, і це може бути яка завгодно країна, частіше всього якісь офшори.
Тобто, зрозуміло, що наше жиденя просто проводить спецоперацію по відмазці від санкцій своїх єдиноплемеників. Про те ж і лист який араХамія надав Абраші для суду що той нібито врятував 400000 українців. Ця зелена сволота просто заробляє на цій темі в свою, а не в Українськиу кишеню.
І все це за гранню добра і зла.
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10.06.2022 08:09 Відповісти
за рузкім карабльом, курва!
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10.06.2022 09:51 Відповісти
Виїздний партком кремлівської мафії на території понівеченної України? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну...
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10.06.2022 09:51 Відповісти
бо буде новий рузкі маір в Україні
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10.06.2022 09:52 Відповісти
Той випадок, коли помилка в тему. "Маір" звучить як єврейське ім'я.
От цей Фрідман і буде "новий рузкі Маір", якщо його сюди пустити.
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10.06.2022 10:41 Відповісти
Українці погодяться,при умові- переговори мають відбуваться на передовій з захистниками України.
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10.06.2022 11:03 Відповісти
Це початок внутрішньої окупації.
Зелена шобла послідовно виконує агентурні зобов'язання.
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10.06.2022 11:21 Відповісти
своїх олігархів мало, мало вони награбували та зла Вкраїні зробили - потрібні ще русняві. Впевнені що Вкраїна всіх прокормить?
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10.06.2022 11:32 Відповісти
Але чомусь цивілізовані країни цих олігархів з їх мільярдами не приймають.
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10.06.2022 11:39 Відповісти
Спасай, Вова, спасай побратима немедленно! А то бессовестная Европа, не дай Бог, санкции на него наложит или уже наложила.
Интересно, как эти переговоры о гражданстве олигарху-рашисту отразятся на санкциях раше и поставках оружия в Украину? Вопрос риторический, еслишо.
Цензурных слов больше не нахожу...
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10.06.2022 11:40 Відповісти
Ви там точно всі кончені ! Ще один **** щирий патріот - українець.... Ху віл бі некст ?
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10.06.2022 12:11 Відповісти
https://biz.censor.net/user/488847

Зе таким образом проводит деолигархизацию россии
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10.06.2022 14:12 Відповісти
Зевласть совсем без мозгов?
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10.06.2022 15:22 Відповісти
А ви думали чому перед самою війною слугами був прийнятий Закон про Антисемітизм? - блізіцца ета свєтлих гадов...
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10.06.2022 15:24 Відповісти

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