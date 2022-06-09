Україна взяла кредит на $1,5 мільярда для виплати зарплат чиновникам і вчителям

Україна підписала угоду про позику у розмірі $1,49 млрд з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та угоду про фінансування із Міжнародною асоціацією розвитку проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Документи підписали міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях", – зазначається у повідомленні.

Кредит надано під фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, паралельне фінансування від Італії та очікувані майбутні гарантії, зокрема від Данії.

Проєкт також буде співфінансуватися зі внесків нового багатостороннього донорського фонду, який ще планується створити.

Як повідомлялося, 7 червня рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі $1,49 млрд в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Кошти надаватимуться Україні окремими траншами щомісяця для відшкодування уряду всіх витрат на виплати зарплат основним категоріям державних службовців, а також зарплат працівникам освіти.