Українські компанії заявляють про втрату контролю над активами в Херсонській та Запорізькій областях

Українські компанії і банки заявляють про втрату контролю над магазинами та відділеннями, що розташовані на окупованій російськими військами території Херсонської та Запорізької областей.

Зокрема, мережа Watsons заявляє, що втратила контроль над діяльністю магазинів в цих регіонах, робота яких наразі здійснюється не за правилами чинного законодавства України, повідомляє Українська рада торгових центрів (УСТЦ).

"Ми втратили контроль над деякими магазинами й змушені закривати їх на тимчасово окупованих територіях, де нас примушують переходити на іншу валюту, реєструватись у РФ і т. д. Ми не можемо якось вплинути та гарантувати дотримання прав наших споживачів, адже вони вже порушені окупантами", – зазначає генеральний директор Watsons Ukraine Юріс Верзбіцкіз.

Компанія не уточнює кількості втрачених магазинів, зазначаючи, що станом на 9 червня в її мережі 279 магазинів та 10 аптек. Всього в мережу Watsons Україна входить майже 319 магазинів і 12 аптек.

Водночас "Райффайзен Банк" також заявив про втрату контролю над його фісними приміщеннями на окупованих територіях у Херсоні та області.

"З 23 березня 2022 року банк не має доступу до своїх приміщень на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Херсоні та області. А це 17 відділень та офісна будівля", – йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Фінустанова наголосила, що всі дії окупантів у приміщеннях банку ніяк не пов'язані з діяльністю фінустанови.

Зазначається, що із 387 відділень банку в середньому щодня працюють 314 на території поза окупацією та бойовими діями. Ще 27 відділень зруйновано під час війни.