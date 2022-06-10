Україна почала попередні переговори про нову програму співпраці з МВФ, – Мінфін

Україна почала попередні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового пакету допомоги.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю Bloomberg Radio.

"Зараз ми проводимо попередню дискусію з командою МВФ, щоб мати нову програму, тому що вона нам дуже потрібна. Зараз ми вирішуємо, на якій основі його можна підготувати, тому що нам і команді МВФ дуже непросто підготувати дуже складну макрофінансову структуру, макрофінансовий прогноз до кінця цього року", – зазначив він.



Міністерство фінансів вважає міжнародну допомогу основним джерелом фінансування бюджетного розриву, що наростає. За словами Марченка, Київ очікує отримати від західних партнерів $4,8 млрд, що втричі більше, ніж у попередньому місяці, але все ще менше місячної потреби в $5 млрд.

Як повідомлялося, 2 червня голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив про необхідність розпочати обговорення нової програми із МВФ.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 22 листопада 2021 року затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною і виділила другий транш за цією програмою на $700 млн, а також підтримала запит про її продовження до червня 2022 року включно.

Однак після початку великої війни у лютому ця програма була зупинена. Натомість вже на початку березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд створив для України спеціальний рахунок, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).