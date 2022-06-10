"Укрзалізниця" не зможе забезпечити експорт зерна без розблокування портів, – голова компанії
"Укрзалізниця" не зможе збільшити експорт українського зерна через західний кордон в необхідному об’ємі.
Про це голова компанії Олександр Камишін розповів у інтерв’ю виданню "Forbes Україна".
Він уточнив, що зараз "Укрзалізниця" забезпечує перевезення близько 40-50% українського експорту, ще 35-40% припадає на Дунайські порти, решта 10-15% – на автотранспорт.
"До війни Україна експортувала 5-7 млн тонн зерна на місяць. Половину цього обʼєму до портів везла "Укрзалізниця". У листопаді був історичний місячний максимум, коли ми вивезли залізницею 4,1 млн зерна. Ось це і є наша можливість. У квітні експортували залізницею 642 тисяч тонн зерна, у травні – 807 тис. тонн. Це межа, і суттєво її не збільшимо без активної допомоги сусідніх країн", – сказав Камишін.
Він пояснив, що для суттєвого збільшення експорту необхідно розширення можливостей перевалки в європейських портах та додаткові вагони, які доставлять туди українське зерно від польського кордону. Відтак, вивезти увесь об’єм українського зерна, що йде на експорт, залізницею неможливо.
"Добиватися розблокування наших портів – це головний формат на майбутнє. Інші варіанти — це збільшення на десятки відсотків. А нам потрібно в рази", – наголосив Камишін.
Він нагадав, що наразі на складах зберігається приблизно 20 млн тонн зерна старого врожаю.
"Тому маємо експортувати 5 млн тонн щомісячно всіма видами транспорту. Фактично експортуємо близько 1,2 млн тонн. Спрацювавши эффективно, можно дотягнути до 2 млн тонн зерна. Це максимум без суттєвої розбудови інфраструктури", – додав голова "Укрзалізниці".
Камишін зауважив, що швидко збільшити експорт зерна залізницею також неможливо і з огляду на обмежені можливості європейської інфраструктури.
"Вся прикордонна і портова інфраструктура Європи розраховувалася під інші масштаби. За три місяці не відбудуєш, а увійти в довгу інвестицію без розуміння подальшої долі українських портів – ризиковано. Я вважаю, що треба добиватися розблокування наших портів – це головний формат на майбутнє", – зазначив керівник компанії.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі заявив, що Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.
Водночас перед цим тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.
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