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Новини
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Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та автомобілі (оновлено)

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Верховна Рада з 1 липня повертає мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівок.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram. Згодом про це повідомила пресслужба парламенту.

За його словами, відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу в двох читаннях. "За" проголосовали 234 депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

"Прийняття законопроєкту сприятиме створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів", – наголосили в документі. 

Разом з тим, пропонується внести зміни до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Як повідомлялося раніше, за даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю. 

Водночас також зафіксовані випадки ввезення елітних авто, найдорожчими з яких стали два Mercedes-Benz G500 вартістю $290 тис. кожен, Mercedes-Benz G63 вартістю $248 тис, Ferrari Roma за $221 тис, McLaren 570S Spider за $186 тис. та Toyota Land Cruiser 200 за $177 тис.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Автор: 

авто (4122) ВР (2865) податки (2414) мито (791)


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Топ коментарі
+11
Коли ці 450 скотиняк нажеруться разом з чмом гетьманцевим
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21.06.2022 12:33
+5
Ну як так можна? Це просто вселенська тупість і не професіоналізм. Всіх зробили злішими, ніякої проблеми не віришили, віра до влади зменшилась. Як взагалі щось планувати, гроші інвестувати? Закони через тиждень змінюють....
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21.06.2022 15:28
+4
не нужно ля-ля - гуманитарка идет своим коридором
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21.06.2022 11:46
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Ну нарешті!! Задовбали бариги на кордоні, гуманітарка через тих зароблял мусить ставати в загальну чергу.
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21.06.2022 11:39 Відповісти
не нужно ля-ля - гуманитарка идет своим коридором
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21.06.2022 11:46 Відповісти
Зовсім з лгузду зїхав чи як.
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21.06.2022 15:39 Відповісти
нічо що це два різних законопроекта?
ось 7418
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708?fbclid=IwAR0tPf4KKQBDqQqEMEU-56GhJTm3nOvTtsfPSWtUFZyewbmflgMO9w0rJOo https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39708

а ось 7466
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39801?fbclid=IwAR2zl58mH0Eq8bAMoksC7hx_y2iCUmGYXxaL4v5S4z62jSHRV0SAXQhFvZs https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39801
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21.06.2022 12:17 Відповісти
Коли ці 450 скотиняк нажеруться разом з чмом гетьманцевим
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21.06.2022 12:33 Відповісти
Всі наближені вже привезли, а хто не встиг - нехай не розхитує човен.
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21.06.2022 14:30 Відповісти
Шизофреніки
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21.06.2022 15:10 Відповісти
Ну як так можна? Це просто вселенська тупість і не професіоналізм. Всіх зробили злішими, ніякої проблеми не віришили, віра до влади зменшилась. Як взагалі щось планувати, гроші інвестувати? Закони через тиждень змінюють....
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21.06.2022 15:28 Відповісти
інвестуй в виробництво, інвестор.
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21.06.2022 16:36 Відповісти
завтра покупаю швейную машину. китай, в 2 раза дороже. ткань разная, импорт, в 2 раза дороже. эл энергия в 1,5 раз дороже. налоги в 3 раза больше. поэтому изделие из Китая с уплатой на таможне в 3 раза дешевле.
литье пластик так же. металлобработка чпу-у нас станки 80х, китай 2020, производительность в 5 раз выше. инвестируй)))))) кредиты в пр-во 25%, в мире 2%
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21.06.2022 16:51 Відповісти
Ну так в мире-везде так, кроме стоимости кредитов. Поэтому производство одежды и перехало в Китай и Вьетнам и не только одежды. И потом, как это связано с барыжничанием на ввозе авто и высосу денег из бюджета и валюты из резервов?
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22.06.2022 08:25 Відповісти
Да, особенно будет круто "барыгам", которые машину до войны из США, Кореи заказали...Если еще вспомнить, как президент рассказывал 3 месяца шо войны не будет))
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22.06.2022 09:26 Відповісти
Так Дядьку, як скажете.
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21.06.2022 18:37 Відповісти
Нащо вам лохам дешеві європейські автівки, катайтесь на маршрутках, бо хозяї парків
маршруток теж повинні заробляти
Ваша Зе влада.
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21.06.2022 15:41 Відповісти
Просто покидьки! Всі ці ПДВ і акцизи просто ляжуть на плечі простих кінцевих споживачів, в тому числі на наших захисників! Одною рукою дають, іншою забирають у військових(
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21.06.2022 16:16 Відповісти
******
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21.06.2022 16:38 Відповісти
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21.06.2022 19:01 Відповісти
так і питання відпадуть - чому ми не в ЄС?
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21.06.2022 19:05 Відповісти
ВР у всій красі
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21.06.2022 21:17 Відповісти
З одного боку москалі а з дрругого депутати. Допомагают Українцям.
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21.06.2022 22:28 Відповісти
Интересно и много будут во время войны ввозить автомобилей с драконовскими таможенными пошлинами? Особенно учитывая поголовную безработицу и рост цен на все! Плюс риски войны! Думаю не получит бюджет с этого ни шиша!
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21.06.2022 23:25 Відповісти
Не много и Слава Богу! Для ЗСУ и раньше по гарантийным письмам комбригов ввозили без налогов. А любители себя потешить новыми сра..возами потерпят до конца войны, нечего миллиарды долларов из страны вывозить, которые нужны для снабжения армии.
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22.06.2022 08:30 Відповісти

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