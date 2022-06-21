Рада повернула мита та ПДВ на імпортні товари та автомобілі (оновлено)

Верховна Рада з 1 липня повертає мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівок.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram. Згодом про це повідомила пресслужба парламенту.

За його словами, відповідний урядовий законопроєкт №7418 підтримали одразу в двох читаннях. "За" проголосовали 234 депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

"Прийняття законопроєкту сприятиме створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів", – наголосили в документі.

Разом з тим, пропонується внести зміни до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" для звільнення від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащенні виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Як повідомлялося раніше, за даними Державної митної служби, за період з 9 квітня по 19 травня в Україну без сплати мит та акцизу ввезено 94 420 авто середньою вартістю $4 632 за одиницю.

Водночас також зафіксовані випадки ввезення елітних авто, найдорожчими з яких стали два Mercedes-Benz G500 вартістю $290 тис. кожен, Mercedes-Benz G63 вартістю $248 тис, Ferrari Roma за $221 тис, McLaren 570S Spider за $186 тис. та Toyota Land Cruiser 200 за $177 тис.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також було повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.