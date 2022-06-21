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Новини
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Окупантам не вдається загасити пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі (оновлено)

бойка,вишки

Окупанти не можуть загасити пожежу на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених РФ у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка", які українські військові у понеділок вразили ракетами.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням незаконно призначену до Ради Федерації від окупованого Криму депутатку Ольгу Ковітіді.

"Що стосується пожежі, вона не вщухає на вишці. Вогонь вночі підійшов до свердловини", – сказала вона.

За словами Ковітіді, триває пошук зниклих з платформи людей.

Пожежу на бурових платформах "Чорноморнафтогазу" зафіксували супутники. Також її видно на мапах NASA FIRMS – сервісу, який відстежує пожежі.

A drilling platform on fire in the Black Sea is visible in satellite imagery from today. pic.twitter.com/XfzFIgcZu3

— Brady Africk (@bradyafr) June 21, 2022

Як повідомлялося, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених Росією у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка".

Пізніше голова окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов уточнив, що влучання зафіксовано у три вишки у Чорному морі. Ковітіді також заявила, що внаслідок ракетного удару видобуток газу у Чорному морі призупинено.

До захоплення російськими військами українська компанія "Чорноморнафтогаз" мала на балансі 17 родовищ із сумарними запасами 59 млрд куб. м газу, у 2013 році видобуток склав 1,65 млрд куб м. Компанії належить чотири бурові установки: дві нові ("Петро Годованець" та "Незалежність") та дві старі ("Таврида" та "Сиваш").

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія окупувала Крим та незаконно захоплила розміщені там активи українських компаній, включаючи газодобувне обладнання "Чорноморнафтогазу" та українські бурові вишки "Петро Годованець" і "Україна" (відомі як "вишки Бойка"). Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

У лютому 2018 року Генрпрокуратура оприлюднила схему розподілу коштів, вкрадених під час купівлі бурових платформ для державного "Чорноморнафтогазу" у 2011-2012 роках. Так, $95 млн було перераховано на рахунки, підконтрольні Віктору Януковичу та Сергію Арбузову, який оголошений у цій справі у розшук.

Водночас, за словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура не знайшла доказів причетності до корупційної схеми голови "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який за часів Януковича був міністром енергетики та безпосередньо підписував рішення про закупівлю вишок.

Автор: 

Бойко Юрій (68) Крим (1066) пожежа (199) Чорноморнафтогаз (47)


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Топ коментарі
+12
Не вистачає води і дуже важко пожежним машинам туди добратися, занадто далеко від Крима.
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21.06.2022 14:06
+9
Все вірно, але опісля у кого шашні з патрушевим в Омані, а орда в Ново Каховці за пів дня, шуфрича за "*********" випустили, про киву та рабіновича взагалі мовчу, ітд. Як майські шашлики не гикаються ? Все Петя спокою недає, якийсь ти ... .
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21.06.2022 15:57
+7
Здорово то как! Когда у кацапа горе, у меня праздник)
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21.06.2022 14:13
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Не вистачає води і дуже важко пожежним машинам туди добратися, занадто далеко від Крима.
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21.06.2022 14:06 Відповісти
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21.06.2022 14:26 Відповісти
Здорово то как! Когда у кацапа горе, у меня праздник)
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21.06.2022 14:13 Відповісти
Усе нормально. Це у будь-якого порядного українця так
Якщо ніт - то це не українець, і взагалі якась сволоцюга (у найкращому випадку дурний толераст).
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21.06.2022 14:25 Відповісти
Добейте вьІшки, а вместе с ними и спасателей. Ето же методьІ ордьІ, то чего нам стесняться. Со скотами по-скотски.
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21.06.2022 14:33 Відповісти
там повинні підійти військові посудини, щоб подивитися, а що ж таке там трапилось, може просто бавовна газу -забули перекрить коли з дому йшли в наступ, от тоді ще раз і прилетить, що подивилися особисто. Не знаю, що далі буде, може газована Чорнобаївка, може горітеме до кінця війни, вони ж без всякої логіки і не прогнозовані
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21.06.2022 15:25 Відповісти
Вышка горит, её не потушили. Да и пусть горит, это же здорово, когда у кацапа что-то горит и потушить не получается)
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22.06.2022 15:44 Відповісти
Ай луценко! Ай да прокуроріще...
не підкупний, чесний, не питущий! Як він при цій владі не прижився?
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21.06.2022 15:34 Відповісти
Луценко зараз на фронтІ КРАЇНУ ЗАХИЩАЕ І НЕ ЧИПАЕ НІКОГО З ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ ПРЕДАТЕЛІВ БО НЕ НА ЧАСІ , А ТИ ТРЕЗВЕНИК СИДИШ НА КЕФІРІ ДУПУ В ТИЛУ ГРІЕШ І ЩЕ МАЕШ НАГЛІСТЬ ПРОДОВЖУВАТИ ОБСИРАТИ ПАТРІОТІВ КРАЇНИ ЯКІ ЗАРАЗ НА ФРОНТІ ЇЇ ЗАХИЩАЮТЬ ГАНЬБА
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22.06.2022 14:22 Відповісти
Все вірно, але опісля у кого шашні з патрушевим в Омані, а орда в Ново Каховці за пів дня, шуфрича за "*********" випустили, про киву та рабіновича взагалі мовчу, ітд. Як майські шашлики не гикаються ? Все Петя спокою недає, якийсь ти ... .
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21.06.2022 15:57 Відповісти
Ну от про зниклих з платформи людей - це наші загнули.
Не було там ніяких людей - тільки москалі!
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21.06.2022 17:28 Відповісти
это горит путинский пукан. Видно аж из космоса)
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22.06.2022 14:17 Відповісти

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