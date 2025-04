Окупантам не вдається загасити пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі (оновлено)

Окупанти не можуть загасити пожежу на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених РФ у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка", які українські військові у понеділок вразили ракетами.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням незаконно призначену до Ради Федерації від окупованого Криму депутатку Ольгу Ковітіді.

"Що стосується пожежі, вона не вщухає на вишці. Вогонь вночі підійшов до свердловини", – сказала вона.

За словами Ковітіді, триває пошук зниклих з платформи людей.

Пожежу на бурових платформах "Чорноморнафтогазу" зафіксували супутники. Також її видно на мапах NASA FIRMS – сервісу, який відстежує пожежі.

