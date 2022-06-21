"Укрексімбанк" не зміг скасувати рішення суду про визнання "Богдан Моторс" Гладковського банкрутом

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Укрексімбанку" та залишив без змін постанови попередніх судових інстанцій, якими ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" було визнано банкрутом і відкрито відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 8 червня, повідомляє Finbalance.

"Укрексімбанк" просив суд касаційної інстанції скасувати рішення судів першої і апеляційної інстанцій та направити справу для продовження розгляду на стадії розпорядження майном.

Однак Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно з судовими матеріалами, активи боржники на кінець вересня 2020 року становили 1,21 млрд грн (у т.ч. основні засоби – 828,1 млн грн), а обсяг боргів перед кредиторами – 6,67 млрд грн.

В тому числі до реєстру кредиторів "Богдан Моторс" було внесено вимоги:

"Укрексімбанку" на 1,64 млрд грн (з яких 748 млн грн – як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 894,1 млн грн – 4 черга кредиторів);

UniCredit Bank AG – на 1,78 млрд грн (з яких 1,53 млрд грн – забезпечені заставою; 70,45 млн грн – 4 черга; 177,5 млн грн – 6 черга);

"Міжнародного інвестиційного банку" – 181,6 млн грн (забезпечені заставою);

"Саревін Інвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 черга);

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз" – 385,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" – 349,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" – 5,9 млн грн (4 черга);

У "Саревін Інвестментс ЛТД", ПАТ "ЗНВКІФ "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", ТОВ "Автомобільна група "Богдан" простежувався зв’язок з боржником, який входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.

Читайте також: "Укрексімбанк" купив цехи збанкрутілого заводу "Богдан" Гладковського за 51 мільйон (оновлено)

Як повідомлялося, на початку червня "Укрексімбанк" став переможцем аукціону з продажу майна ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" у Черкасах та Луцьку.

До переліку виставлених на продаж активів увійшли цехи заводу загальною площею 17,4 тис. кв. м у Черкасах, а також земельні ділянки у Черкасах та Луцьку.

У ході аукціону "Укрексімбанк" запропонував за ці активи 51,65 млн грн, у торгах також взяло участь ТОВ "Флайхед", однак його пропозиція виявилася меншою – 51,19 млн грн.

5 листопада 2021 року Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ще одну пов’язану з корпорацією "Богдан" компанію ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик"). Ініціатор процедури банкрутства – ТОВ "Хюндай Мотор Україна" (теж пов’язане з "Богданом").

ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 3,38 млрд грн (за 2019 рік декларувався прибуток 609,2 млн грн). За даними компанії, на кінець 2020 року її поточні зобов`язання та забезпечення становили 9,18 млрд грн (на кінець 2019 року – 6,24 млрд грн).

Весною минулого року Державне бюро розслідувань провело обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс" у справі про закупівлі автомобілів та кораблів для Збройних Сил України.

Суд також розглядає справу за підозрою колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, екс-заступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, підозрюваних у завданні шкоди державі на загальну суму 17,44 млн грн при закупівлі вантажівок.