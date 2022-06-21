Окупанти хочуть відновити роботу Херсонського та Скадовського портів для вивезення краденого зерна, – ОВА

Російські загарбники планують відновити роботу Херсонського і Скадовського морських портів на окупованій території для вивезення краденого врожаю.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута, передають Порти України.

"Окупанти намагаються відновити роботу портів Херсон та Скадовськ. Думають про те, як будуть вивозити продукцію Херсонщини, яка годувала Європу. По дорозі на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" потік машин, які завантажені краденими продуктами, просто безкінечний. Усі продукти вивозять до окупованого Криму", – сказав Лагута.

За його словами, росіяни поки вивозять минулорічний врожай.

"Що буде з новим врожаєм – будемо бачити", – наголосив очільник Херсонської ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти призначили "директора" Херсонського порту.

Також окупанти заявили про намір відновити роботу порту і перевалку вантажів. Одним із пріоритетних напрямків у розвитку порту мало стати "обслуговування річкового транспорту".

Куди саме ходитимуть судна – не повідомлялося, оскільки вихід до моря з порту пролягає через Дніпровський лиман і місто Очаків на підконтрольній Україні території.

На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовані на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що блокування РФ експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином.