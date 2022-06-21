Прикордонна служба попередила про припинення пропуску легкових авто через пункт пропуску "Ягодин"

З 27 червня в пункті пропуску (П) "Ягодин-Дорогуськ" буде проводитися оформлення лише для вантажних транспортних засобів та рейсових автобусів.

Згідно з повідомленням Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, транспортні засоби з повною масою до 7,5 тонни та легковий транспорт будуть перенаправляти до інших пунктів пропуску.

Для руху порожніх вантажівок буде виділено окремі смуги.

Також через ПП "Ягодин" пропускатимуть рейсові автобуси. Їхнє оформлення в цьому пункті пропуску проводитиметься до завершення реконструкції та будівництва пункту пропуску "Краковець".

"Таких домовленостей було досягнуто між Міністерством інфраструктури України, прикордонним відомством та Державною митною службою України, а також Республікою Польща для зменшення черг на кордоні в рамках програми "Відкритий кордон", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 червня відновив роботу модернізований у рамках програми "Відкритий кордон" пункт пропуску "Краковець – Корчева".