Кабмін виділив 5 мільярдів на гранти по 250 тисяч гривень для безробітних на запуск власного бізнесу

Кабінет міністрів затвердив програму, в рамках якої українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти на суму до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну у вівторок, 21 червня, повідомляє пресслужба уряду.

"Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", – розповів Шмигаль.

Він уточнив, учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес.

Для отримання гранту, за його словами, треба буде подати заявку через портал "Дія" чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.

"Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок", – зазначив голова уряду.

Шмигаль підкреслив, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

"Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", – пообіцяв голова уряду.

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Як повідомлялося, раніше Шмигаль анонсував 8 програм, спрямованих на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць.

Зокрема буде запущено 6 різних програм безповоротної грантової підтримки малого й середнього бізнесу: