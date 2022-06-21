Кабмін виділив 11 мільярдів на гранти для створенная садів та будівництво теплиць

Кабінет міністрів у вівторок, 21 червня, затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту – від 5 до 7 млн грн. Очікувана кількість грантів – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми – 7 млрд грн", – уточнив Шмигаль.

Грантові кошти надаватимуться за принципом співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту профінансує держава, а 30% – сам підприємець.

Він додав, що учасниками цієї програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив.

"Для того, аби отримати грант, так само потрібно подати заявку через "Дію" або уповноважений банк. Ключова вимога – працевлаштування робітників та сплата податків", – наголосив Шмигаль.

Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні уряд затвердив грантову програму, спрямовану на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства.

"Ми говоримо про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки. Очікувана кількість грантів буде йти не по кількості підприємств, а по площі насаджень. Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 млрд грн", – розповів Шмигаль.

За його словами, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років, а проєкт саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

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Шмигаль додав, що загалом на три грантові програми, з урахуванням 5 млрд грн на гранти на започаткування власного бізнесу, в рамках проєкту "єРобота" Кабмін виділить 16 млрд грн.

"Частину коштів на підтримку бізнесу виділять наші іноземні партнери. Такі домовленості вже є з деякими країнами ЄС", – запевнив Шмигаль.

За його словами, уряд найближчим часом також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфері.