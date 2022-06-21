Верховний Суд направив на новий розгляд справу про повернення державі "Укртелекома" Ахметова

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Фонду держмайна, скасувавши постанови судів нижчих інстанцій, якими Фонду було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекома" у 2011 році та стягнення 2,17 млрд грн пені за прострочення виконання зобов’язання із внесення інвестицій.

Своїм рішенням від 23 травня Верховний Суд вирішив направити цю справу на новий розгляд до суду першої інстанції, повідомляє Finbalance.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" для ТОВ "ЕСУ" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансування операції частково було забезпечене через випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені державними "Ощадбанком" та "Укрексімбанком". Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Державні банки досі безуспішно намагаються повернути свої кошти в судах.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов, який, як виявилося, придбав компанію-власника "Укртелекома" вже після його приватизації у низки осіб, пов’язаних з оточенням Віктора Януковича.

Зокрема, у червні 2017 року суд Лондона за позовом Raga Establishment зобов'язав СКМ Ахметова доплатити $760 млн плюс відсотки за придбання "Укртелекому" та відхилив зустрічні претензії компанії Ріната Ахметова щодо розірвання договору про купівлю телеком-оператора. Згідно з матеріалами судового розгляду, до операції з приватизації держкомпанії були причетні Віктор Янукович, колишній голова СБУ Валерій Хорошковський, Сергій Арбузов та Дмитро Фірташ.

У жовтні 2019 року компанія "СКМ" Ріната Ахметова за рішенням суду Лондона врегулювала суперечку з Raga Establishment Ltd у рамках мирової угоди у справі "Укртелекому". Водночас у СКМ не спростували інформацію ЗМІ виплату понад $700 млн за рішенням суду, відмовившись уточнити деталі.

ТОВ "ЕСУ" за підсумками 2020 року звітувало про збиток 880,4 млн грн, тоді як за 2019 рік декларувало прибуток 360,4 млн грн. На кінець 2020 року непокритий збиток компанії становив 7,74 млрд грн. Активи – 10,8 млрд грн (участь в капіталі інших підприємств).

"Укртелеком" за 2020 рік декларував прибуток 2,14 млрд грн (за 2019 рік – збиток 832,8 млн грн). Дохід від реалізації продукції – 5,45 млрд грн (за 2019 рік – 5,77 млрд грн).