До паспорта громадянина України на час воєнного стану не будуть вносити електронний підпис

Кабінет міністрів установив, що в період дії воєнного стану до паспортів громадянина України при виготовленні не будуть вносити засоби кваліфікованого електронного підпису та шифрування.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.

"Встановлено, що у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування, виготовлення та видача паспорта громадянина України здійснюються без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, засобів кваліфікованого електронного підпису та шифрування", – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба запустила експериментальний проєкт оформлення ID-картки та закордонного паспорта одночасно.