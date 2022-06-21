До паспорта громадянина України на час воєнного стану не будуть вносити електронний підпис
Кабінет міністрів установив, що в період дії воєнного стану до паспортів громадянина України при виготовленні не будуть вносити засоби кваліфікованого електронного підпису та шифрування.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.
"Встановлено, що у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування, виготовлення та видача паспорта громадянина України здійснюються без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, засобів кваліфікованого електронного підпису та шифрування", – написав Мельничук.
Раніше повідомлялося, що Державна міграційна служба запустила експериментальний проєкт оформлення ID-картки та закордонного паспорта одночасно.
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