Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ для технічних потреб облгазів за пільговими цінами

Кабінет міністрів зобов’язав ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до групи "Нафтогазу", постачати газ операторам газорозподільних систем для технологічних потреб за фіксованою ціною.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідні зміни внесені до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу постановою Кабміну №699 від 17 червня, текст якої оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до внесених змін, з 1 червня та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" має продавати газ операторам газорозподільних систем у розмірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат за ціною 7420 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів.

Водночас газ для покриття втрат облгазів, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій, "Нафтогаз" постачатиме по 0,01 гривні за тисячу кубометрів (з ПДВ).

При цьому ціна газу на покриття понаднормових втрат облгазів обраховуватиметься за окремою формулою.

Зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків також врегульовують процес підписання відповідних угод на постачання газу та проведення розрахунків.

Як повідомлялося, раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу". Він також повідомив, що після рішення уряду про передачу облгазів групи РГК Дмитра Фірташа в управління "Нафтогазу" компанія сконцентрує понад 60% на ринку розподілу газу.

Раніше Вітренко також визнавав, що чинні тарифи не покривають виробничих витрат облгазів.

"У них в тарифі була закладена ціна газу 7 грн/куб. м, в той час як на ринку вона була 40 грн/куб. м. Об’єктивно через державне регулювання всі їх витрати не покривалися", – зазначав Вітренко, висловивши думку, що різницю між чинними і економічно обґрунтованими тарифами облгазів має компенсувати держава.

28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління