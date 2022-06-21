Лише 6% малого бізнесу змогли адаптуватися до роботи під час війни, – опитування

Міністерство цифрової трансформації України презентувало основні результати опитування 877 власників та CEO підприємств, проведеного з 25 травня по 10 червня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Бізнес активно допомагає Україні перемогти у війні. У 38,4% випадках кожен співробітник або керівник допомагає самостійно по можливості. У 31,5% випадків це є важливою частиною життєдіяльності всього бізнесу та колективу. У 23,5% допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць. Однак 6,6% не мають можливості допомогти", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені порівняно з періодом до 23 лютого 2022 року.

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Індекс активності бізнесу становить 22.73/100. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого 2022 року оцінюються в $85 млрд. Середній очікуваний показник обсягів реалізованої продукції у 2022 році – 48%.

Найчастіше заважають зараз відновлювати та розвивати бізнес відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.

55,9% бізнесів орієнтуються на внутрішній ринок. 21,7% на внутрішній та експорт – розвивали ще до війни. 16,8% орієнтуються на внутрішній, але планують розвивати експорт.

Лише 6% бізнесів мають і адаптовану стратегію, і бізнес-план з урахуванням нових реалій. 55,5% у процесі обдумування та інтуїтивного управління, 20,4% мають стратегію та гнучко адаптують свої плани, у 11,1% взагалі немає і не бачать сенсу.

75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо відновлення розвитку підприємництва.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 5 млрд грн на гранти по 250 тис. грн для безробітних на запуск власного бізнесу.