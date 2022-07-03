У Росії цієї весни закрилося в півтора раза більше юросіб, ніж минулого року

З 1 березня по 31 травня 2022 року в Росії закрилося майже в півтора раза більше юридичних осіб, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це свідчать результати дослідження сервісу "Актіон Бухгалтерія", аналітики якого проаналізували дані ФНП Росії з динаміки відкриття та закриття бізнесу, передає Forbes.

За цими даними, навесні 2022 року впала також кількість нових реєстрацій юросіб – на 4%, до 63 392. Таким чином, за весну 2022 року закрилося на третину більше компаній, ніж відкрилося. Загальна кількість юросіб станом на 1 червня поточного року – трохи більше 3,2 млн, що на 5,8% нижче за минулорічний показник.

Найбільша кількість юросіб навесні 2022 року закрилася у сферах оптової та роздрібної торгівлі, будівництві, нерухомості, транспортуванні та зберіганні, йдеться у дослідженні "Актіон Бухгалтерії". Це галузі, в яких рік у рік активно відкриваються та закриваються компанії. Зазначається, що активність бізнесу спала, ймовірно, через проблеми з поставками, перевезеннями та розрахунками.

В "Актіон Бухгалтерії" також проаналізували динаміку реєстрацій та ліквідацій індивідуальних підприємців (ІП) та їх загальну кількість. Згідно з дослідженням, навесні 2022 року загальна кількість відкритих ІП перевищила кількість закритих. При цьому кількість нових реєстрацій скоротилася на 12,8%, у порівнянні з весною 2021 року. Майже на 25% скоротилося і число закриттів – з 214 529 навесні 2021 року до 162 599 навесні 2022 року. Загальна кількість ІП станом на 1 червня поточного року – майже 3,7 млн, що на 8,2% вище за показник роком раніше.

Зазначається, що зростання кількості індивідуальних підприємців пов'язане зі скороченнями персоналу в компаніях, виходом з російського ринку іноземних виробників. Так, багато хто після втрати роботи починає приватну практику або стає самозайнятим, також індивідуальні підприємці зараз активно беру участь у паралельному імпорті – ввозять дрібні партії товарів брендів, що пішли з Росії.