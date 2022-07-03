Російські окупанти з початку війни пошкодили більше 2 тисяч навчальних закладів в Україні, – Міносвіти

Міністерство освіти і науки повідомило, що з початку повномасштабної війни російськими військами пошкоджено або зруйновано 2 104 навчальні заклади в Україні.

Про це сказав міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні пошкоджено вже понад 2 тис. закладів освіти, з них 215 повністю зруйновано", – повідомив Шкарлет.

За даними із сайту Міносвіти з моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну, 1 889 закладів пошкоджено, а 215 – зруйновано повністю.

Водночас, Шкарлет зазначив, що наразі вже близько 300 закладів освіти почали відновлюватися.

Крім того, міністр заявив, що є велика потреба у 3 133 шкільних автобусах для громад, щоб підвозити дітей та вчителів до навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтримав ідею внесення норми щодо обов'язкової наявності бомбосховищ до державних будівельних норм.