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Новини
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Найдорожчим автомобілем, завезеним в Україну з пільгою, став Ferrari за $221 тисячу

ferrari,roma

Найдорожчим автомобілем, який завезли в Україну із пільговим розмитненням, став Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"Там у мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою став "кубік" Mercedes G-class за $220 тис. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.", – написав Желєзняк.

За його словами, сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару склала $71,3 тис. 

Раніше, у чкрвні цього року, повідомлялося, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто.

За даними європейських майданчиків, таке авто коштує від $187-260 тис., залежно від комплектації.

Після появи цієї інформації в пресслужбі "Нафтогазу" заявили про звільнення Діденка.

Сам Діденко згодом заявив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Він також підтвердив, що справді придбав елітний автомобіль Bentley Bentayga вартістю 255,81 тис. євро. За словами Діденка, він планував його перепродати своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.

"Він захотів придбати цей автомобіль, оскільки ціна в Україні його була значно нижчою чим в Європі через різницю в курсі. Особисто приїжджати до Києва і робити це він відмовився з міркувань безпеки. Ми домовились з ним, що я придбаю цю машину і перепродам йому по вигідній ціні", – прокоментував Діденко.

Він також стверджував, що його друг з Німеччини планував зекономити на цій схемі всього 15 тис. євро, а решту у різниці між ціною купівлі і ціною продажу автомобіля у суму 45 тис. євро нібито планували спрямувати на благодійність.

Діденко очолював ДК "Газ України" та був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" у 2014-2020 роках.

Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.

Автор: 

авто (4123) пільги (273) розмитнення (36)


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Топ коментарі
+8
Порядочные люди во время войны не тратят деньги на Феррари, они перечисляют их ВСУ.
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03.07.2022 20:23
+7
У тебе є мізки, замовна стаття?! Тобі ж чітко написали, що найдорожчий автомобіль який ввезли бариги став феррарі.
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03.07.2022 17:32
+7
Улыбнуло - Диденко и его друг немец хотели разницу в 45тыс. евро перевести на благотворительность!Ещё-бы немного и поверил!
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03.07.2022 19:16
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Замовна стаття.

Адже:

Статистика це підтверджує: понад 78% легковиків, привезених під нульове розмитнення, були ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).

Середня вартість вживаного "легковика" з-за кордону, який привозили під нульове розмитнення, склала $4 268. У січні-лютому цей показник був на рівні $4 759.
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03.07.2022 17:14 Відповісти
У тебе є мізки, замовна стаття?! Тобі ж чітко написали, що найдорожчий автомобіль який ввезли бариги став феррарі.
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03.07.2022 17:32 Відповісти
та він "геймер", вже всі мізки віртуально прострілені...
Як це не можна було прийнати не по вартості, а по-факту? бо якщо-б хтось завіз броньований Vito то він теж дорогенький, але можливо, що на потреби оборони.. А ось це родстер -- ну хіба як Кім на таке кулемета чіпляв..
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03.07.2022 18:41 Відповісти
Коли б не льгота, то він би і не був ввезений взагалі, а тепер буде "доїти" господара на користь робітників автомийок, СТО. Чи тебе жаба давить,що у тебе немає і ніколи не буде, тобі треба щоб кругом були одні жебраки ? Радій, що у нас є заможні люди, а скоро будемо в ЕС, так там і митницю, де "автоматичне доїння" громадян існує , то її приберуть взагалі, нафік. Можливо ту тачку якийсь митник і ввіз-на здоров'я
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03.07.2022 19:38 Відповісти
Заможні люди?
А звідки вони взялися на державній службі?
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03.07.2022 21:52 Відповісти
як звідки - мешканці України дали таку можливість, як не кум, то брат, сват, одногрупник і т.д.
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04.07.2022 09:35 Відповісти
гордость переполняет за свою страну. поставят на учет и сдрыснут на ней за бугор. опасно тут,ракеты летают
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03.07.2022 21:55 Відповісти
Питання не у тому, хто жебрак, а хто ні - питання у тому, що жлобяра, який може собі дозволити авто за 220 тисяч, не може собі дозволити заплатити податок на це авто у такий важкий для держави час.
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04.07.2022 01:10 Відповісти
якщо ви до мене звертались, то моя вичерпна реакція на ваш коментар висвітлена нижче, в коментарі пана https://biz.censor.net/comments/locate/3351826/0192138e-6a1f-7203-be8b-d93abf4a3bcf
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04.07.2022 20:07 Відповісти
Замовна, или нет, НО! ВСЕ тачки свыше 50 -100 000 долларов конфисковать, продать с аукциона и перечислить деньги ЗСУ. Это будет правильно. Можно исключить тех, у кого уничтожили авто. Одни воюют, другие шикуют, ограбив предварительно тех, кто воюет.
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03.07.2022 20:20 Відповісти
Юра, иди сто грамм водки бахни, полегчает, а то ты тут наделишь сейчас. Откуда вас коммуняк здесь столько?
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03.07.2022 23:34 Відповісти
Це типу мудрий нарід має виступити за скасування пільг із-за заздрості? да пішли ви, поверніть пільгове розмитнення і не чіпайте більше цю тему
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03.07.2022 17:23 Відповісти
це типу "іздять" (м'яко кажучи) на мудрому наріду, який любить все безкоштовно та без мита (ми не про податки зара, то вже інше, але схема така -- ввіз без мита -- продав без податків = 100% профіт)
так, що ти теж не волай за недолугим!
Треба було чітко прописати -- до 15000$ легкові авто, для тих хто своє втратив (похер втратив глінтвейн чи як там, все одно до 15000 бо х*й тобі!)
Все що дорожче -- пікапи, позашляховики, щосб броньоване -- лише авторизованим в органах волонтерським організаціям (сбу перепровіряє). І КРАПКА!!!! ТАК повинно бути!!!!
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Ага, нехай дешеве , прибите, та металобрухт сюди везуть. Треба нове, дороге та якісне авто взагалі звільнити від сплати мит, нехай люди поїздять як люди, а за дешеві розвалюхи, через яке в ДТП люди гинуть-300 % мито
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03.07.2022 19:42 Відповісти
За нове, дороге та якісне авто будь таким добрим і заплати мито. Можеш собі дозволити дороге авто - можеш собі дозволити і мито. А не можеш собі дозволити мито - значить ти не доріс до дорогого авто.
І так, мито скасовували, щоб завезти необхідні для наших оборонців авто, а не щоб якесь лайно завезло собі дорогу тачку для понтів без мита.
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04.07.2022 01:14 Відповісти
вам позгадувати приклади як "дороге, якісне" спричинило купу смертей на дорогах????
Так то тебе (цитую автора) "жаба давить,що у тебе немає", от і пінишся тут.. В кого є дійсно гроші на таке він на ньому в парадно-вихідний день катається, потиху, щоб не поцарапати, але це не про наших людей і не про тебе!
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04.07.2022 20:11 Відповісти
але схема така -- ввіз без мита -- продав без податків = 100% профіт)

дико вам плюсую!
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04.07.2022 00:46 Відповісти
кому война а кому мать родная.
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03.07.2022 17:27 Відповісти
Досить нести маячню - ніякого нульового розмитнення не було. Була шара виключно для невеличкої касти обраних, всім іншим - дуля.
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03.07.2022 17:31 Відповісти
Чувак заплатил 5 процентов пенсионного и 1.5 военный. Тысяч 500 гривен. Железняк и зеленые недовольны что простые люди смогли недорого обновить парк. Есть схемы как отбелить машину. А тут все мимо коррупционной кассы. Ублюдки зеленые одним словом. За простую машину практически 100 тысяч надо доложить сейчас
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03.07.2022 17:48 Відповісти
Хто ввіз Ferrari???
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03.07.2022 17:55 Відповісти
Хто замовив Шефіра?..
Може ці дві справи пов'язані?
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03.07.2022 19:57 Відповісти
Кто промазал и попал по шофёру❓ Происшествия, интриги, расследования
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04.07.2022 03:38 Відповісти
Эх , а как бы смотрелся Javelin на крыше , лепота.
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03.07.2022 18:13 Відповісти
"Раніше, у чкрвні цього року, повідомлялося, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка - Олег Діденко - https://biz.censor.net/news/3347114/radnyk_vitrenka_kupyv_elitnyyi_avtomobil_bentley_v_naftogazi_kajut_scho_yiogo_zvilnyly_onovleno Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто"

Ви не розумієте!!! То барига не Вітренко з мамашкою, і навіть не його затупник! То КОБОЛЄВ з мільйонною зарплатнею! Ви нічого не розумієте...
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03.07.2022 18:43 Відповісти
Ну на нові автомобілі пільгове розмитнення не розповсюджувалося, тому він оплатив всі мита і акцизи...
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04.07.2022 10:35 Відповісти
Улыбнуло - Диденко и его друг немец хотели разницу в 45тыс. евро перевести на благотворительность!Ещё-бы немного и поверил!
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03.07.2022 19:16 Відповісти
З цього Феррарі пішло 15000 долларів податку в пенсійний фонд та на військо. А тепер подивимося, скільки принесуть в бюджет з збори з новозавезених авто вже після повернення податків за аналогічний період. Велика ймовірність, що надходжень буде навіть менше, тільки от влада про це соромливо промовчить, бо не любить визнавати, що обісралися. А от автомобілі будуть тепер возити і вже возять за новою схемою - "під волонтерів" - там взагалі нуль податків.
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03.07.2022 19:19 Відповісти
Отож, чогось раніше цей Феррарі не був ввезений, і коли б не митні канікули, то його б і не ввозили взагалі, і не були б отримані 15 000 у.одиниць
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03.07.2022 19:46 Відповісти
Порядочные люди во время войны не тратят деньги на Феррари, они перечисляют их ВСУ.
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03.07.2022 20:23 Відповісти
я не по цій сфері, але хтось може перепровірити?.. бо я щось шукав -- нічого не знайшов.. та запідосрив, що якщо ти диллер та завіз з метою продажу, то ти заплатиш військовий податок, проте якщо завіз як ніби для власного використання чи задля волонтерських цілей, то я сумніваюсь в ціх 15000, що цей москаль з німецького ай-пі тут вкидає!!
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03.07.2022 21:48 Відповісти
Емм, ну $220 тис. зайвих у покупця все рівно були б... Ну не було б безплатного розмитнення, то ввіз би Порше 911 Турбо з платним розмитненням. Він дешевший, але із митними платежами було б теж десь так само в сумі - і держава отримала б БІЛЬШЕ тоді!
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04.07.2022 10:23 Відповісти
Тобто ми як за часів "П" не ковиряємось "що,куди, та звідки"?..
зняли військовий збір і норм, дякуєм, що закупив собі! Візьми ще! і ще дороще!
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03.07.2022 21:39 Відповісти
Так ось для кого дороги будував препіЗедент?
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03.07.2022 19:39 Відповісти
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03.07.2022 19:56 Відповісти
А хто завіз бажаємо знати ім'я везунчик
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03.07.2022 20:38 Відповісти
Нет слов. как говориться надежда умирает последней. Но иногда надежда сдыхает раньше времени.
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03.07.2022 22:01 Відповісти
Во время войны, только дебилы отменяют растаможку легковых евроблях.
Во время войны, только дебилы запрещают ввоз грузового и спецтранспорта ниже "Евро 5"

Льготную растаможку отменили не потому, что хотят наполнить бюджет за счет таможенных платежей. Даже идиотам в правительстве понятно, что после отмены льгот, ввоз авто упадет до нуля. Слишком много негативных последствий. Главное из которых - это все более и более возрастающее недоумение европейцев (это мягко говоря) по поводу "бедных украинцев", скупающих по всей Европе далеко не металлолом по 1000 евро.
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04.07.2022 07:34 Відповісти
Я не розумію, ми ж в ЕС ідем, а які там мита за перетин кордонів
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04.07.2022 08:11 Відповісти
Всередині ЄС мит немає, але якщо ввозити тачку в ЄС із США чи Японії, то мита є і більші, ніж в Україні, до речі...
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04.07.2022 10:24 Відповісти
Вводячи безплатне розмитнення, треба було просто обмежити максимальну вартість машини (умовно до 20 тис. доларів) та ввести заборону перепродавати авто протягом 1 чи 2 років після ввезення. І все! Це б прибрало бариг і не дало ввозити суперкари без розмитнення! Повірте, хто має 220 штук зелені на Феррарі, той має і грошіна її розмитнення. Феррарі - не єдина машина у цього власника!
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04.07.2022 10:30 Відповісти
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06.12.2023 23:18 Відповісти

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