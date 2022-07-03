Найдорожчим автомобілем, завезеним в Україну з пільгою, став Ferrari за $221 тисячу

Найдорожчим автомобілем, який завезли в Україну із пільговим розмитненням, став Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

"Там у мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою став "кубік" Mercedes G-class за $220 тис. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за $221,4 тис.", – написав Желєзняк.

За його словами, сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару склала $71,3 тис.

Раніше, у чкрвні цього року, повідомлялося, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка – Олег Діденко – придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто.

За даними європейських майданчиків, таке авто коштує від $187-260 тис., залежно від комплектації.

Після появи цієї інформації в пресслужбі "Нафтогазу" заявили про звільнення Діденка.

Сам Діденко згодом заявив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Він також підтвердив, що справді придбав елітний автомобіль Bentley Bentayga вартістю 255,81 тис. євро. За словами Діденка, він планував його перепродати своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.

"Він захотів придбати цей автомобіль, оскільки ціна в Україні його була значно нижчою чим в Європі через різницю в курсі. Особисто приїжджати до Києва і робити це він відмовився з міркувань безпеки. Ми домовились з ним, що я придбаю цю машину і перепродам йому по вигідній ціні", – прокоментував Діденко.

Він також стверджував, що його друг з Німеччини планував зекономити на цій схемі всього 15 тис. євро, а решту у різниці між ціною купівлі і ціною продажу автомобіля у суму 45 тис. євро нібито планували спрямувати на благодійність.

Діденко очолював ДК "Газ України" та був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" у 2014-2020 роках.

Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.