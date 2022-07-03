В Україні пропонують розширити можливості виїзду за кордон для чоловіків, – законопроєкт
До Верховної Ради подали альтернативний законопроєкт щодо заборони виїзду чоловіків з України під час воєнного стану.
Народний депутат Георгій Мазурашу від партії "Слуга народу" подав до Верховної Ради проєкт закону № 7484-1 від 30 червня 2022 року, передає dev.ua.
Згідно із законопроєктом, пропонується надати право виїзду за кордон чоловікам, в яких не тільки мінімум троє неповнолітніх дітей, а й тих, в кого:
- двоє дітей до 14 років;
- одна дитина до 14 років та вагітна дружина;
- одна дитина до 3 років;
- робочі чи спортивні контракти в інших країнах;
- офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на один рік і більше на надання IT-послуг, або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.
Народний депутат України IX скликання від провладної партії "Слуга народу", який переміг у 203 виборчому окрузі в Чернівецькій області. Також Георгій є членом Комітету ВРУ з питань молоді і спорту і головою підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту, оскільки в 90-х професійно займався легкою атлетикою, а потім працював спортивним журналістом.
Разом з цим Мазурашу був одним із співавторів законопроєкту №7351, що мав надавати право вбивати командуванням військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Цей законопроєкт було оцінено в ЗМІ як спробу відновити смертну кару в Україні.
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довічне позбавлення права громадянина України та довічне заборона на в'їзд, повна конфіскація майєна в таких "мужчин" та їх найблизчих родичів.
І валіть на....р!
Запрет на выезд сделан президенстким указом, т е это прямое нарушение конституции.
Указ не имеет статуса закона.
Т е ощущение что пытаются сделать фактически незаконное ограничение свободы законным.
А про обстрелы мне не нужно писать, я какраз с оружием в руках в районе Лисичанска прикрываю ваши жопы, пока вы там по кафешкам тусуетесь
Может и уцелеешь
Залишившись в Україні сцикуни підуть воювати? Ні - будуть бігти по селам та родичам.
Чи просто ЗЄ боїться сам залишитись? Ну так не всі такі, як його друг Баканов.
И сделать себя любимых свободно выездными, т к недвижимость и бизнес там все имеют за границей. А остальным.. . "вільна країна".
Это как раньше
Один ребёнок отпуск согласно графика
Два можно летом каждый год
Война диктует свои условия
Завтра детей усыновят и ведут за границу
Ограничение свободы перемещения незаконно.