В Україні пропонують розширити можливості виїзду за кордон для чоловіків, – законопроєкт

До Верховної Ради подали альтернативний законопроєкт щодо заборони виїзду чоловіків з України під час воєнного стану.

Народний депутат Георгій Мазурашу від партії "Слуга народу" подав до Верховної Ради проєкт закону № 7484-1 від 30 червня 2022 року, передає dev.ua.

Згідно із законопроєктом, пропонується надати право виїзду за кордон чоловікам, в яких не тільки мінімум троє неповнолітніх дітей, а й тих, в кого:

двоє дітей до 14 років;

одна дитина до 14 років та вагітна дружина;

одна дитина до 3 років;

робочі чи спортивні контракти в інших країнах;

офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на один рік і більше на надання IT-послуг, або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.

Народний депутат України IX скликання від провладної партії "Слуга народу", який переміг у 203 виборчому окрузі в Чернівецькій області. Також Георгій є членом Комітету ВРУ з питань молоді і спорту і головою підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту, оскільки в 90-х професійно займався легкою атлетикою, а потім працював спортивним журналістом.

Разом з цим Мазурашу був одним із співавторів законопроєкту №7351, що мав надавати право вбивати командуванням військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Цей законопроєкт було оцінено в ЗМІ як спробу відновити смертну кару в Україні.