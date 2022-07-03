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В Україні пропонують розширити можливості виїзду за кордон для чоловіків, – законопроєкт

вр,рада

До Верховної Ради подали альтернативний законопроєкт щодо заборони виїзду чоловіків з України під час воєнного стану.

Народний депутат Георгій Мазурашу від партії "Слуга народу" подав до Верховної Ради проєкт закону № 7484-1 від 30 червня 2022 року, передає dev.ua.

Згідно із законопроєктом, пропонується надати право виїзду за кордон чоловікам, в яких не тільки мінімум троє неповнолітніх дітей, а й тих, в кого:

  • двоє дітей до 14 років;
  • одна дитина до 14 років та вагітна дружина;
  • одна дитина до 3 років;
  • робочі чи спортивні контракти в інших країнах;
  • офіційне підтвердження з інших країн з працевлаштування, або контракти із замовниками з інших країн на один рік і більше на надання IT-послуг, або консультаційних послуг за умови оплати ЄСВ чи бізнес в інших країнах.

Народний депутат України IX скликання від провладної партії "Слуга народу", який переміг у 203 виборчому окрузі в Чернівецькій області. Також Георгій є членом Комітету ВРУ з питань молоді і спорту і головою підкомітету з питань фізичної культури та масового спорту, оскільки в 90-х професійно займався легкою атлетикою, а потім працював спортивним журналістом.

Разом з цим Мазурашу був одним із співавторів законопроєкту №7351, що мав надавати право вбивати командуванням військовослужбовців за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин. Цей законопроєкт було оцінено в ЗМІ як спробу відновити смертну кару в Україні.

Автор: 

законопроєкт (1668) воєнний стан (136)


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Топ коментарі
+10
чи бізнес в інших країнах. За 300 баксів региструешь закордонну компанію та по тихому свалюешь….чудові ідеї зелених своло
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03.07.2022 20:36
+8
Вообще запрета быть не должно.
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03.07.2022 20:31
+6
Не должно быть запрета вообще. Это не вильна краина, где для "избранных приближенных" можно спокойно ездить туда сюда, а всем остальным нет. И как кость для народа отдельным категориям только с барскоготплеча разрешение.
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03.07.2022 22:32
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Вообще запрета быть не должно.
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03.07.2022 20:31 Відповісти
А если один ребёнок то он не имеет права видеться с отцом что-ли?
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03.07.2022 20:36 Відповісти
чи бізнес в інших країнах. За 300 баксів региструешь закордонну компанію та по тихому свалюешь….чудові ідеї зелених своло
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03.07.2022 20:36 Відповісти
запрета вообще не должно быть, это антиконституционно
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04.07.2022 12:17 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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03.07.2022 21:10 Відповісти
Що пісюноносець, сцикотно? Тобто захищати тебе та твою родину повинні інші? Я б таких випускав за межі країни при певних умовах:
довічне позбавлення права громадянина України та довічне заборона на в'їзд, повна конфіскація майєна в таких "мужчин" та їх найблизчих родичів.
І валіть на....р!
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04.07.2022 11:49 Відповісти
Згідно зі статтею 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Запрет на выезд сделан президенстким указом, т е это прямое нарушение конституции.
Указ не имеет статуса закона.

Т е ощущение что пытаются сделать фактически незаконное ограничение свободы законным.
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04.07.2022 12:06 Відповісти
кстати надо подавать в ЕСПЧ
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04.07.2022 12:18 Відповісти
Каким образом закон о мобилизации связан с незаконным ограничением свободы, гарантированной конституцией?
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04.07.2022 12:31 Відповісти
Ну ты же даже сам выделил жирным шрифтом, что ограничения прав по Конституции обусловлены соответствующими Законами. По Закону о мобилизации, ты не имеешь права даже населенный пункт без ведома военкомата покинуть не то что страну.
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04.07.2022 12:35 Відповісти
Где там сказано что нельзя выезжать-въезжать в Украину? Дай прямую цитату.
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04.07.2022 12:40 Відповісти
По словам можновладців и военных комиссаров/юристов на ютубовских видео все что не запрещено прямо то разрешено.
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04.07.2022 12:42 Відповісти
Закон про мобілізацію ст 22, п. 6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
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04.07.2022 12:32 Відповісти
Угу, скажи это тем кто сидит под обстрелами.
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04.07.2022 12:36 Відповісти
Где там сказано что нельзя выезжать-въезжать в Украину?
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04.07.2022 12:37 Відповісти
Виїзд не означає зміну місця проживання. Прямої заборони на виїзд нема. А те що прямо не заборонено те дозволено(с)
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04.07.2022 12:49 Відповісти
это ты потом с суде прокурору ты такие тонкости попробуешь доказать.
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04.07.2022 12:50 Відповісти
"забороняється зміна місця проживання"
А про обстрелы мне не нужно писать, я какраз с оружием в руках в районе Лисичанска прикрываю ваши жопы, пока вы там по кафешкам тусуетесь
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04.07.2022 12:49 Відповісти
Лжец)
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04.07.2022 12:54 Відповісти
Мазурашу...Чернівці, все зрозуміло. "Фізкультурник" пропонує всім зєбати з цієї країни. Чим швидше тим краще. А захищати країну то таке...навіщо. Чернівецькі бариги від влади нахватались від продажу закордонної волонтерської допомоги, контробанди на митницях, львівські не відстають.. Патріоти *****, головне хизуватись на мітингах в соцмережах ми патріоти, ми тут з прапорами, Червону калину співаємо. А ворого вже захопив Луганську обл повністю, Донецька мабудь справа тижня-два. Давайте втікати.. це по західняцькому сцикливо-патріотичному, ****** кончені...
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03.07.2022 22:08 Відповісти
Добре шо таке запропонував, бо як людина вольна то в праве обрати для себе шлях . Як країна виховала патріота то он піде сам боронить краї . А ні так що он автомату в руках ні тримал ніколи а его з мобілізували . То яка то свобода о якої всі кажуть ? Право вибору ….
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03.07.2022 22:28 Відповісти
Не должно быть запрета вообще. Это не вильна краина, где для "избранных приближенных" можно спокойно ездить туда сюда, а всем остальным нет. И как кость для народа отдельным категориям только с барскоготплеча разрешение.
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03.07.2022 22:32 Відповісти
Якщо отримав в руках автомата, то нехай бере в руки лопату і копає окопи та строїть бліндажі, а не бухає с кабаках та засмага на пляжі. Це якщо всі рівні в державі.
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04.07.2022 11:31 Відповісти
кто тебе сказал что все равны? ты что вчера родился?))
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04.07.2022 12:20 Відповісти
Кошевому это сказал?
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04.07.2022 12:50 Відповісти
тобто тим які дітей роблять??
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04.07.2022 07:48 Відповісти
Если без детей, но хорошо приносишь денег в казну - все равно мобилизуйся и на фронт.
Может и уцелеешь
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04.07.2022 08:38 Відповісти
А в чому взагалі сенс утримання в Україні сцикунів?

Залишившись в Україні сцикуни підуть воювати? Ні - будуть бігти по селам та родичам.

Чи просто ЗЄ боїться сам залишитись? Ну так не всі такі, як його друг Баканов.
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04.07.2022 09:41 Відповісти
По твоему если человек по каким то причинам не хочет в армию он ссыкун❓
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04.07.2022 11:26 Відповісти
Если он не взял в руки автомат чтобы сражаться или если не взял лопату чтобы рыть окопы, то он сцикун! Это не мужчины, а посюноносцы.
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04.07.2022 11:35 Відповісти
А ты ссыкун?
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04.07.2022 11:37 Відповісти
А если он взял и набил е.бало черту который его ссыкуном назвал, то он и дальше ссыкун❓Или уже нет
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04.07.2022 11:49 Відповісти
Приезжай под Лисичанск, попробуй набей вот и посмотрим кто ты Координаты дать?
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04.07.2022 12:08 Відповісти
какой лисичанск, ты ссыкло из под юбки мамки не вылазишь во львове)))
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04.07.2022 12:21 Відповісти
В отличии от тебя опарыша, я с оружием в руках защищаю Украину. Если ты не сцикло, то приезжай и покажи, что мужик, только одно фото с тобой в точке под названием "Крест" (приедешь в Бахмут, тебе подскажут как доехать). А пока не будет фото, то ты опарыш, будешь тут для всех сциклом.
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04.07.2022 12:41 Відповісти
Писюн на тебя
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04.07.2022 12:35 Відповісти
Дурик под лисичанском тебе никто не даст строчить в инете чтоб не спалить позиции. Лжец.
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04.07.2022 12:51 Відповісти
Дурик ты, если такую х..ню пишешь. Ты сначала приедь сюда, а потом пиши, опарыш. Да связь тут херовая, но иногда выходить и читать новости можно, как минимум, что бы посмотреть на таких сцикунов как ты, которые даже с тылу ноют.
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04.07.2022 16:07 Відповісти
Имхо, этот проект чтоб узаконить незаконное решение об ограничении свободы передвижения, т к ограничение обусловлено указом, а не законом. Пусть юристы поправят если нет.
И сделать себя любимых свободно выездными, т к недвижимость и бизнес там все имеют за границей. А остальным.. . "вільна країна".
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04.07.2022 11:15 Відповісти
Люди с восточных областей и тут сосут палец. Т к ни недвижимости ни контрактов у них заграницей нет.
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04.07.2022 11:16 Відповісти
Вы не забыли что в стране идёт война
Это как раньше
Один ребёнок отпуск согласно графика
Два можно летом каждый год
Война диктует свои условия
Завтра детей усыновят и ведут за границу
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04.07.2022 12:13 Відповісти
Ну так тем у кого бизнес и владения за границей - им войны не будет с таким законом. У кого есть дома и бизнес за границей?
Ограничение свободы перемещения незаконно.
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04.07.2022 12:33 Відповісти

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