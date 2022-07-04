Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм з відновлення країни, – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм з відновлення країни після війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю швейцарській радіокомпанії RSI, передає пресслужба парламенту.

Спікер зауважив, що будь-яка війна колись завершується, і перед країною постає найголовніше питання – питання відбудови. Тому для України сьогодні важливо визначити ті принципи, за якими буде відбудовуватися наша країна.

"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а і як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи – зупинення руйнації України, відновлення та реновація України, які закладені в плані", – розповів Руслан Стефанчук та додав, що це не зовсім завершений план, але це та точка, "від якої ми починаємо вести серйозну і конкретну розмову із нашими партнерами та нашими друзями щодо відбудови України".

"Для нас буде цінним почути думку наших партнерів щодо цього плану, ставлення до нього США, ЄС, Великої Британії, Японії та інших країн, які розглянуть цей план і почнуть дискусію з його подальшого розвитку", – зауважив Стефанчук.

Так, міжнародній спільноті буде презентовано 15 основних національних програм. За його словами, кожна програма має свою деталізацію, виходячи з досвіду та напрацювань України у кожній сфері.

Водночас спікер парламенту наголосив, що для України "важливо говорити не стільки про деталізацію кожної програми, скільки про принципи, із якими ми будемо підходити до відновлення", головним з яких є питання відповідальності країни агресора за скоєне в країні.

"Для нас питання відкритості й того, що кінцевою метою є те, щоб за все заплатила РФ, яка є агресором, – ці принципи є визначальними. Якщо Росія в кінці не оплатить цей "чек" всім партнерам за рахунок конфіскації у Росії майна РФ та олігархів, за рахунок репарацій, тоді ми не можемо говорити, що перемога буде повною", – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, у швейцарському місті Лугано 4 липня стартує дводенна Конференція з питань відновлення України. До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.