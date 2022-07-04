У Великій Британії підтримали ідею конфіскації російських активів для передачі їх Україні

Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати російські активи у Великобританії, щоб передати їх Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, передає Guardian.



Зазначається, що минулого тижня Трасс сказала депутатам, що підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у Великій Британії та передати їх Україні.



"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимось на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Мінфіном, але я, звичайно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях", – зазначила вона.

Як повідомлялося, наприкінці червня канадський парламент завершив ратифікацію законодавчих змін, які дають право уряду конфісковувати заморожені санкціями російські кошти. Хоча вони торкнуться не лише російських коштів, саме Україна може стати першим реципієнтом.

Відповідним рішення уряду надається право конфісковувати заморожені, відповідно до канадських санкцій, активи й передавати їх стороні, яка постраждала від дій підсанкційних осіб. Канада стала першою країною світу, яка пішла на такий крок.