Колишні правоохоронці викрали з відділення Держспецзв'язку прикраси та готівку на 90 мільйонів, – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке пограбувало одне із київських відділень Державного підприємства спеціального зв’язку на 90 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що група осіб, зокрема колишні правоохоронці, на початку березня, скориставшись воєнним станом та обстрілами прилеглої до відділення території, проникла до приміщення Держспецзв’язку та викрала з поштових відправлень ювелірні вироби із золота та срібла, а також готівку на загальну суму близько 90 млн грн.

Правоохоронці встановило усіх учасників злочинної організації. Наразі троє осіб затримано. Також перевіряється можлива причетність до злочину працівників Держспецзв’язку.

Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено готівку, близько 8 кг ювелірних виробів із золота та срібла (сережки, перстні, ланцюжки, кільця, підвіски та ін.), декілька одиниць вогнепальної зброї з бойовими набоями до неї без дозвільних документів, а також осколково-фугасні снаряди до важкої техніки.

Затримані підозрюються у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням в інше приміщення, вчинених у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.