Американська фармкомпанія MSD припиняє постачати в РФ вакцини від вітряної віспи та краснухи, – ЗМІ

Американська фармкомпанія MSD припиняє постачання в РФ вакцин від вітряної віспи, краснухи, кору та паротиту, що також випускаються іншими виробниками, але збереже продажі тих своїх препаратів, які не мають аналогів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що MSD розіслала контрагентам повідомлення про припинення поставок до вакцин від вітряної віспи ("Варівакс"), а також від кору, краснухи і паротиту (М-М-Р II).

Повідомлення отримав, зокрема, пермський Центр імунології та вакцинації. Співзасновниця АНО "Колективний імунітет" Антоніна Обласова, яка підтвердила інформацію, додала, що згідно із законом MSD зможе припинити постачання лише через рік з моменту повідомлення МОЗ про такі плани.

У МОЗ на запит видання не відповіли.

У MSD лише заявили, що "докладають усіх зусиль" для забезпечення постачання життєво важливих препаратів і вакцин, для яких у РФ відсутні альтернативні продукти або методи лікування.

Як зазначають журналісти, із коментаря MSD випливає, що можуть припинитися постачання не тільки вакцин, а й інших препаратів, які мають аналоги в країні. У компанії в РФ в обігу 25 таких ліків.