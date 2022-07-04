Видатки держбюджету на Збройні Сили зросли до 130 мільярдів на місяць, – Шмигаль

Видатки державного бюджету на фінансування Збройних Сил України наразі складають близько 130 млрд грн на місяць, хоча за увесь минулий рік вони становили 156 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю LB.ua.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних Сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума", – сказав Шмигаль.

Він додав, що також значно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

"Місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової, від митниці, це наш щомісячний бюджет. Є різниця, яка складає $4-5 мільярдів – це щомісячна потреба", – констатував голова уряду.

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Шмигаль нагадав, що західні партнери обійяють надати Україні фінансову підтримку на загальну суму майже $29 мільярдів до кінця року.

"Вже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно $20 мільярдів... В принципі, усіх цих грошей нам вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання нашої країни", – зазначив прем’єр.

Він запевнив, що з урахуванням вжитих урядом заходів цих коштів має вистачити до кінця року.

"Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно", – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Міноборони, лише видатки на грошове забезпечення та додаткову винагороду військовослужбовцям Збройних Сил України за квітень склали 51,5 млрд гривень, за травень цей показник зріс до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік.