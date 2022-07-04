Понад 20 компаній будують перевалку зерна вздовж нових експортних маршрутів, – Мінагрополітики

Уже понад 20 компаній планують або розпочали будувати потужності для перевалки зерна у зонах, де пролягають нові логістичні маршрути.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час телемарафону.

"Ми активно працюємо над збільшенням логістики через західні кордони. За цей місяць очікуємо близько 2 млн тонн експорту зерна, яке вже перейшло за новими логістичними маршрутами: це Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина. І маємо потенціал до збільшення. Понад 20 компаній планують або розпочали будувати перевалки в цих зонах. Ми проводимо переговори з ЄС і в кінці липня буде окрема зустріч із широким колом учасників на рівні міністрів – аграрних, транспортних відповідних країн, щоб збільшувати європейську інфраструктуру в першу чергу за вагонами і траками, бо їх катастрофічно не вистачає", – розповів Сольський.

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За його словами, основні точки, над якими потрібно працювати з європейцями за цим питанням, уже визначені.

Міністр підкреслив, що робота міністерства також сконцентрована над вирішенням питань зі зберігання та вивезення врожаю.

"Аграрії, які збирають і збиратимуть урожай ближче до лінії фронту, намагатимуться вивезти його на зберігання ближче до центру та заходу країни. Тому особливо в цих місцях буде потреба в додатковому зберіганні. Над цим активно працював бізнес, щоб завезти на ці території мобільне одноразове зберігання. Також міністерству у цьому дуже допомогли Англія та Канада. І вже з наступного місяця ми розкажемо аграріям про додаткові можливості зберігання зерна", – сказав Сольський.

Раніше повідомлялося, що Україна в 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії та труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів.